Paukenschlag! Verband zieht Team von der WM zurück

Wie das Portal „The Athletic“ und der Sender ESPN berichten, wurden die Spieler am Mittwoch in einem Schreiben über die Absage informiert. „Wir schreiben Ihnen, um Ihnen die schwierige Entscheidung mitzuteilen, unser WM-Vorbereitungslager und unsere geplante Teilnahme an der Weltmeisterschaft abzusagen“, heißt es in dem Brief, aus dem die Medien zitieren.