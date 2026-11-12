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Brief an die Spieler

Paukenschlag! Verband zieht Team von der WM zurück

Fußball International
12.11.2026 07:55
Das Khalifa International Stadium in Doha
Das Khalifa International Stadium in Doha(Bild: AP/Hassan Ammar)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der amerikanische Fußballverband zieht übereinstimmenden Medienberichten zufolge seine U17-Nationalmannschaft von der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Katar wegen Sicherheitsbedenken zurück.

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Wie das Portal „The Athletic“ und der Sender ESPN berichten, wurden die Spieler am Mittwoch in einem Schreiben über die Absage informiert. „Wir schreiben Ihnen, um Ihnen die schwierige Entscheidung mitzuteilen, unser WM-Vorbereitungslager und unsere geplante Teilnahme an der Weltmeisterschaft abzusagen“, heißt es in dem Brief, aus dem die Medien zitieren.

Das US-Außenministerium hat wegen der andauernden Konflikte im Nahen Osten für Katar einen Reisehinweis der Stufe drei herausgegeben und die Amerikaner aufgefordert, „Reisen nach Katar aufgrund des Risikos bewaffneter Konflikte zu überdenken“.

„Wohlergehen der Spieler oberste Priorität“
Und weiter: „Angesichts der aktuellen Umstände, insbesondere des Reisehinweises der Stufe drei des US-Außenministeriums für Katar und der damit verbundenen Anweisungen für Botschaftsmitarbeiter und deren Familien, können wir leider nicht mehr am Turnier teilnehmen. Das Wohlergehen unserer Spieler und Mitarbeiter wird immer unsere oberste Priorität sein.“

ÖFB-Team nicht dabei
Katar ist jährlich von 2025 bis 2029 Ausrichter der U17-WM. Das Turnier mit insgesamt 48 teilnehmenden Teams beginnt am 19. November und endet am 13. Dezember mit dem Finale. Österreich konnte sich nicht qualifizieren. Ein Jahr nach dem Finaleinzug bei der Weltmeisterschaft muss das ÖFB-U17-Team heuer bei der WM zusehen.

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