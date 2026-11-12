WTA Finals: Sabalenka geht gegen 19-Jährige unter

Mirra Andrejewa steht bei den WTA Finals in Indian Wells vorzeitig im Halbfinale. Die 19-jährige French-Open-Siegerin aus Russland bezwang Aryna Sabalenka am Mittwoch (Ortszeit) 6:4 und 6:0 und feierte damit im zweiten Spiel den zweiten Sieg.
Im Kampf um den zweiten Halbfinalplatz der Gruppe kommt es zum Duell zwischen Sabalenka und Elina Switolina. Die Ukrainerin besiegte die Tschechin Karolina Muchova nach Satzrückstand 3:6, 6:2 und 6:2 und feierte ihren ersten Sieg im Turnier.
Elf Games in Folge
Andrejewa geriet gegen die topgesetzte Belarussin im ersten Satz 1:4 in Rückstand, gewann danach aber elf Games in Folge und entschied die Partie in nur 62 Minuten für sich. „Ich fühle mich, als könnte ich noch zwei weitere Matches spielen. Ich bin voller Energie“, sagte Andrejewa nach ihrem Erfolg.
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