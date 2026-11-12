WTA Finals: Sabalenka geht gegen 19-Jährige unter

Elf Games in Folge

Andrejewa geriet gegen die topgesetzte Belarussin im ersten Satz 1:4 in Rückstand, gewann danach aber elf Games in Folge und entschied die Partie in nur 62 Minuten für sich. „Ich fühle mich, als könnte ich noch zwei weitere Matches spielen. Ich bin voller Energie“, sagte Andrejewa nach ihrem Erfolg.