Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Galt Hamas-Mitglied

Mehrere Tote bei Angriff auf Krankenhaus in Gaza

Ausland
12.11.2026 08:50
Bei einem israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen hat es mehrere Opfer ...
Bei einem israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen hat es mehrere Opfer gegeben.(Bild: AP/Abdel Kareem Hana)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem israelischen Angriff auf das Nasser Krankenhaus im Gazastreifen sind laut Medienberichten mehrere Menschen getötet worden. Nach Angaben der israelischen Armee galt der Angriff einem ranghohen Mitglied der islamistischen Terrororganisation Hamas.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Von ihm und „weiteren Terroristen des militärischen Flügels der Hamas“ sei eine Bedrohung ausgegangen, die es zu beseitigen galt, teilte die Armee in der Früh mit.

Die israelische Armee habe den Krankenhauskomplex in Khan Younis im Süden des abgeriegelten Küstengebiets direkt angegriffen und dabei die zweite Etage ins Visier genommen, berichtete die Zeitung „Al-Kuds“. Demnach wurden bei dem Angriff die Intensivstation und die chirurgische Abteilung des Krankenhauses getroffen.

(Bild: AP/Abdel Kareem Hana)

Das israelische Nachrichtenportal „ynet“ zitierte einen Sprecher des palästinensischen Zivilschutzes, wonach mindestens sechs Menschen ums Leben kamen. Mehr als 20 weitere wurden demnach verletzt.

Lesen Sie auch:
Lewis Hamilton besuchte den Rafah-Grenzübergang.
„Das ist entsetzlich!“
Jetzt rechnet F1-Star Lewis Hamilton mit Israel ab
12.11.2026
Weil das Geld fehlt
Welternährungsprogramm kürzt Gaza-Hilfe drastisch
19.10.2026

Angriffe trotz Waffenruhe
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas getötet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
12.11.2026 08:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf