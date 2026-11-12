Galt Hamas-Mitglied
Mehrere Tote bei Angriff auf Krankenhaus in Gaza
Bei einem israelischen Angriff auf das Nasser Krankenhaus im Gazastreifen sind laut Medienberichten mehrere Menschen getötet worden. Nach Angaben der israelischen Armee galt der Angriff einem ranghohen Mitglied der islamistischen Terrororganisation Hamas.
Von ihm und „weiteren Terroristen des militärischen Flügels der Hamas“ sei eine Bedrohung ausgegangen, die es zu beseitigen galt, teilte die Armee in der Früh mit.
Die israelische Armee habe den Krankenhauskomplex in Khan Younis im Süden des abgeriegelten Küstengebiets direkt angegriffen und dabei die zweite Etage ins Visier genommen, berichtete die Zeitung „Al-Kuds“. Demnach wurden bei dem Angriff die Intensivstation und die chirurgische Abteilung des Krankenhauses getroffen.
Das israelische Nachrichtenportal „ynet“ zitierte einen Sprecher des palästinensischen Zivilschutzes, wonach mindestens sechs Menschen ums Leben kamen. Mehr als 20 weitere wurden demnach verletzt.
Angriffe trotz Waffenruhe
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas getötet.
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