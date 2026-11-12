Mehrere Tote bei Angriff auf Krankenhaus in Gaza

Die israelische Armee habe den Krankenhauskomplex in Khan Younis im Süden des abgeriegelten Küstengebiets direkt angegriffen und dabei die zweite Etage ins Visier genommen, berichtete die Zeitung „Al-Kuds“. Demnach wurden bei dem Angriff die Intensivstation und die chirurgische Abteilung des Krankenhauses getroffen.