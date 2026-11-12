Eine gute Nachbarschaft hilft gegen Einbrüche

Einbrecher treiben das ganze Jahr über ihr Unwesen. Doch wenn es draußen früher dunkel wird, ist die Gefahr eines Diebstahls größer. Die Landespolizei ist gerüstet und geht verstärkt dagegen vor. Doch ist es auch von Vorteil, wenn man sich mit den Nachbarn gutstellt.
„Wir haben spezielle Streifendienste, die Siedlungsgebiete regelmäßig abfahren“, erklärt Polizeisprecher Werner Pucher. Das ist zwar beruhigend, doch verweist der Polizist auch auf eine gute Nachbarschaft: „Sie ist eine der wirksamsten Schutzfaktoren gegen Einbrüche“. Passt die Kommunikation und werden Auffälligkeiten weitergegeben, fremde Personen erkannt und angesprochen, schreckt das Täter ab. Eine gute Nachbarschaft ist auch in Fällen einer Abwesenheit gefragt.
Volle Briefkästen verraten Abwesenheit
Am besten ist es, wenn kein unbewohnter Eindruck entsteht. „Leeren Sie Briefkästen und beseitigen Sie Werbematerial“, appelliert die Polizei. Denn Einbrecher sind sehr gefinkelt. Sie beobachten ihre Zielobjekte sehr genau. Das kann sich über Tage bis Wochen ziehen, bis sie dann zuschlagen.
Doch auch Eigenverantwortung zur Prävention ist gefragt. Gute Schlösser und eine Außenbeleuchtung können abschrecken.
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