Moped-Lenker (16) nach Crash mit Pkw bewusstlos

Fataler Verkehrsunfall in Götzens im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am späten Mittwochabend! Ein einheimischer Moped-Lenker (16) kollidierte bei der Talfahrt mit dem Pkw eines Deutschen (32). Nach dem Crash war der Teenager vorerst nicht mehr ansprechbar.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall am Mittwoch gegen 20.30 Uhr. Der 16-Jährige fuhr mit seinem Moped auf der L12 in Richtung Tal. „In einer Rechtskurve kollidierte er aus noch ungeklärter Ursache mit dem bergwärts fahrenden Pkw des 32-Jährigen“, schildern die Ermittler der Polizei.
Notarzt im Einsatz, Teenager in Klinik
Folglich kam der Teenager zu Sturz und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen, „er war nicht ansprechbar“. Durch den Crash zog sich der 16-Jährige „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Ein Notarzt und Rettungssanitäter führten die Erstversorgung vor Ort durch und lieferten den Jugendlichen im Anschluss in die Innsbrucker Klinik ein.
Der deutsche Pkw-Lenker kam unterdessen mit dem Schock davon und blieb unverletzt.
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