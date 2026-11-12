Moped-Lenker (16) nach Crash mit Pkw bewusstlos

Notarzt im Einsatz, Teenager in Klinik

Folglich kam der Teenager zu Sturz und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen, „er war nicht ansprechbar“. Durch den Crash zog sich der 16-Jährige „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Ein Notarzt und Rettungssanitäter führten die Erstversorgung vor Ort durch und lieferten den Jugendlichen im Anschluss in die Innsbrucker Klinik ein.