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Patzer am Veteranentag

Lachen am Denkmal: Soldat rügt Gruppe um Hegseth

Außenpolitik
12.11.2026 08:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der viel kritisierte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kommt nicht zur Ruhe. Nachdem er ein Amtsenthebungsverfahren knapp überstanden hat, ist jetzt seine Besuchergruppe auf dem Nationalfriedhof von Arlington negativ aufgefallen – ausgerechnet am Veteranentag.

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Nach einem gemeinsamen Foto gingen Hegseth, seine Frau Jennifer Rauchet sowie einige Begleiter die Stufen des Denkmals für den unbekannten Soldaten hinauf, als ein lautes Lachen ertönte. Ein Wachsoldat wies die Gruppe daraufhin lautstark zurecht.

„Alle Besucher sind verpflichtet, jederzeit eine Atmosphäre der Stille und des Respekts zu wahren!“, rief der in Paradeuniform gekleidete Soldat, ehe er wieder abdrehte. Hegseth und seine Begleiter drehten sich kurz um, ehe sie weitergingen (siehe auch Video oben).

Hegseth (re.) war mit seiner Frau Jennifer Hegseth bei der Zeremonie in Arlington.
Hegseth (re.) war mit seiner Frau Jennifer Hegseth bei der Zeremonie in Arlington.(Bild: AFP/KEVIN DIETSCH)

Anlässlich des Veteranentags waren Hegseth, Präsident Donald Trump und weitere Regierungsmitglieder am Nationalfriedhof nahe Washington auf einer Gedenkfeier zugegen. Der Respekt gegenüber Veteranen – lebenden und gefallenen – nimmt in der politischen Kultur der USA eine herausragende Rolle ein.

Pentagon: Soldat handelte richtig
„An diesem feierlichen Tag hat ein Soldat alle zu Recht und respektvoll daran erinnert, sich angemessen zu verhalten“, erklärte Pentagon-Sprecher Sean Parnell zu dem Vorfall. Er betonte, dass der Verteidigungsminister die Opfer, die US-Soldaten gebracht, „stets gewürdigt“ habe.

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Nach Angaben des Nationalfriedhofs ist das Denkmal zu Ehren unbekannter Soldaten die berühmteste Sehenswürdigkeit der riesigen Anlage. Es war 1921 zu Ehren eines unbekannten Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg erschaffen worden und dient seither als zentrale Gedenkstätte der US-Streitkräfte. Der Veteranentag wird jedes Jahr am 11. November begangen, an dem Tag, an dem der Erste Weltkrieg beendet wurde.

Seit 1948 rund um die Uhr bewacht
Wegen Vorfällen respektlosen Verhaltens wurden der Friedhofsverwaltung zufolge 1925 erste Wachmänner an das Denkmal entsandt. Seit 1948 patrouillieren Wachsoldaten des dritten Infanterieregiments dort rund um die Uhr.

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