Lachen am Denkmal: Soldat rügt Gruppe um Hegseth

Nach Angaben des Nationalfriedhofs ist das Denkmal zu Ehren unbekannter Soldaten die berühmteste Sehenswürdigkeit der riesigen Anlage. Es war 1921 zu Ehren eines unbekannten Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg erschaffen worden und dient seither als zentrale Gedenkstätte der US-Streitkräfte. Der Veteranentag wird jedes Jahr am 11. November begangen, an dem Tag, an dem der Erste Weltkrieg beendet wurde.