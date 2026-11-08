„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden

Große Gefühle, bewegende Geschichten und jede Menge Engagement: Bei der sechsten „Krone“-Herzensmensch-Gala in der Bildungsdirektion St. Pölten wurden Niederösterreichs freiwillige Helfer vor den Vorhang geholt. Ausgezeichnet wurde unter anderem der Lebensabendverschönerungsverein, der Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu Veranstaltungen bringt. Auch die achtjährige Lilli, die ihrem Papa nach einem Hornissenstich das Leben rettete, wurde gefeiert. Über den Gewinn des großen „Krone“-Herzensmensch-Festes durfte sich die Gemeinde Euratsfeld freuen. Mehr emotionale Eindrücke und besondere Momente gibt es im Video oben!