E-Bikerin mit Hund kollidiert: Schwer verletzt

Ersthelfer griff ein, schwere Kopfverletzungen

Ein zufällig anwesender Arzt leistete der 63-Jährigen noch an der Unfallstelle Erste Hilfe. Anschließend brachte das Rote Kreuz die Frau mit Kopfverletzungen unbestimmten Grades in das DKH Schladming. Sie wurde stationär aufgenommen. Der Hund blieb im Übrigen bei der Kollision unverletzt.

Frau hatte keinen Helm auf, Hund ausgebüxt

Die E-Bike-Fahrerin hatte zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm getragen. Ersten Erhebungen zufolge hatte der junge Mischlingshund zuvor das Grundstück seiner 56-jährigen Halterin verlassen, da er offenbar nicht ausreichend gesichert war. Die 56-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.