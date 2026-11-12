E-Bikerin mit Hund kollidiert: Schwer verletzt

Eine 63-jährige Fau war am Mittwoch im steirischen Liezen mit ihrem E-Bike unterwegs. Sie kollidierte mit einem frei laufenden Hund – die Radfahrerin musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden.
Kurz nach 15 Uhr war die 63-Jährige aus dem Bezirk Liezen mit ihrem E-Bike auf der Assacherstraße Richtung Aich unterwegs. Dort lief plötzlich ein freilaufender Mischlingshund auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, die Frau stürzte.
Ersthelfer griff ein, schwere Kopfverletzungen
Ein zufällig anwesender Arzt leistete der 63-Jährigen noch an der Unfallstelle Erste Hilfe. Anschließend brachte das Rote Kreuz die Frau mit Kopfverletzungen unbestimmten Grades in das DKH Schladming. Sie wurde stationär aufgenommen. Der Hund blieb im Übrigen bei der Kollision unverletzt.
Frau hatte keinen Helm auf, Hund ausgebüxt
Die E-Bike-Fahrerin hatte zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm getragen. Ersten Erhebungen zufolge hatte der junge Mischlingshund zuvor das Grundstück seiner 56-jährigen Halterin verlassen, da er offenbar nicht ausreichend gesichert war. Die 56-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.
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