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Streit als Motiv?

„Antibiotika-Anschlag“ auf Milch von Almbauer

Tirol
11.11.2026 20:00
Die Milch des Almbauern war kontaminiert, wie Überprüfungen ergaben (Symbolbild).
Die Milch des Almbauern war kontaminiert, wie Überprüfungen ergaben (Symbolbild).(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Krimi um Verunreinigung von Milch und gesundheitliche Folgen für eine Tiroler Bauernfamilie: War es ein „Anschlag“ eines Gegners? Um diese Frage drehte sich ein ungewöhnlicher Prozess am Landesgericht Innsbruck.

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Ein Tiroler Bio-Almbetrieb geriet gleich mehrfach wegen verunreinigter Milch in die Schlagzeilen. Bei Kontrollen wurden ab dem Vorjahr Antibiotikarückstände festgestellt – zunächst ein völliges Rätsel.

Zugang zum Stall theoretisch auch für andere
Der Verdacht richtete sich dann gegen den Mitpächter (59) des betroffenen Landwirts, der nun vor dem LG Innsbruck saß. Beim Prozess, über den die TT berichtete, wies er die Vorwürfe entschieden zurück. Jeder könne Zugang zum Stall des Nachbarn haben, da dieser nicht versperrt sei.

Dass das Verhältnis zwischen den Almpächtern angespannt ist, räumte er ein: „Derzeit sind es wieder schlechtere Zeiten.“ Auslöser waren offenbar Differenzen rund um ein vom Angeklagten errichtetes Wasserkraftwerk, durch das der Mitpächter seine Wasserzufuhr beeinträchtigt sah.

Der Prozess fand am Landesgericht Innsbruck statt.
Der Prozess fand am Landesgericht Innsbruck statt.(Bild: Christof Birbaumer)

Ehefrau litt gesundheitlich besonders
Besonders belastend waren die Folgen für die Familie des Bio-Bauern. Seine Ehefrau und mindestens drei weitere Personen klagten nach dem Milchkonsum über Kopfschmerzen und Verdauungsbeschwerden.

Auch Tierquälerei steht im Raum
Neben Sachbeschädigung und Körperverletzung wird dem 59-Jährigen auch Tierquälerei vorgeworfen. Seine Kühe sollen beim Almtransport bis zu siebeneinhalb Stunden ohne Wasser angebunden gewesen sein. Ein veterinärmedizinisches Gutachten soll nun klären, ob eine Gefährdung der Tiere bestand. Der Prozess wurde deshalb vertagt. Der geltend gemachte Schaden beläuft sich auf 26.800 Euro. 

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