„Antibiotika-Anschlag“ auf Milch von Almbauer

Zugang zum Stall theoretisch auch für andere

Der Verdacht richtete sich dann gegen den Mitpächter (59) des betroffenen Landwirts, der nun vor dem LG Innsbruck saß. Beim Prozess, über den die TT berichtete, wies er die Vorwürfe entschieden zurück. Jeder könne Zugang zum Stall des Nachbarn haben, da dieser nicht versperrt sei.