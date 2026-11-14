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„Riesen Glück gehabt“

Auto flog über Leitschiene und stürzte in Graben

Chronik
14.11.2026 15:30
Aus unbekannter Ursache war der Fahrer von der Straße abgekommen.
Aus unbekannter Ursache war der Fahrer von der Straße abgekommen.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Radstadt)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Von der Fahrbahn abgekommen und über die Leitschiene „geflogen“ ist ein Fahrer mit seinem Pkw am Samstagmorgen in Radstadt auf der Ennstal-Straße. Sein Fahrzeug stürzte meterweit über den Hang und landete im Straßengraben. „Der Fahrer hatte ein riesen Glück“, so Feuerwehreinsatzleiter Martin Oppeneiger. 

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Aus unbekannten Gründen kam ein Pkw am Samstag kurz vor sechs Uhr im Bereich Doppelgut in Radstadt auf der Ennstal-Straße von der Fahrbahn ab. Normalerweise ist dort eine Leitschiene, ausgerechnet an der Unfallstelle bei der Abfahrt Dechantswiese ist diese abgesenkt. So flog der Fahrer von der Fahrbahn und stürzte meterweit den Hang hinab, bis er in einem Graben landete.

Der Fahrer war nur leicht verletzt, berichtet der Einsatzleiter.
Der Fahrer war nur leicht verletzt, berichtet der Einsatzleiter.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Radstadt)
An einer Stelle ist die Leitschiene bei der Abfahrt Dechantswiese abgesenkt.
An einer Stelle ist die Leitschiene bei der Abfahrt Dechantswiese abgesenkt.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Radstadt)

Der Lenker war beim Eintreffen der Feuerwehr nicht eingeklemmt und ansprechbar. „Er war leicht verletzt und hatte ein riesen Glück“, so Feuerwehreinsatzleiter Martin Oppeneiger.

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Die Feuerwehr sicherte den Unfallbereich ab. Das ramponierte Fahrzeug wurde abgeschleppt. 

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