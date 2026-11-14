Auto flog über Leitschiene und stürzte in Graben

Von der Fahrbahn abgekommen und über die Leitschiene „geflogen“ ist ein Fahrer mit seinem Pkw am Samstagmorgen in Radstadt auf der Ennstal-Straße. Sein Fahrzeug stürzte meterweit über den Hang und landete im Straßengraben. „Der Fahrer hatte ein riesen Glück“, so Feuerwehreinsatzleiter Martin Oppeneiger.
Aus unbekannten Gründen kam ein Pkw am Samstag kurz vor sechs Uhr im Bereich Doppelgut in Radstadt auf der Ennstal-Straße von der Fahrbahn ab. Normalerweise ist dort eine Leitschiene, ausgerechnet an der Unfallstelle bei der Abfahrt Dechantswiese ist diese abgesenkt. So flog der Fahrer von der Fahrbahn und stürzte meterweit den Hang hinab, bis er in einem Graben landete.
Der Lenker war beim Eintreffen der Feuerwehr nicht eingeklemmt und ansprechbar. „Er war leicht verletzt und hatte ein riesen Glück“, so Feuerwehreinsatzleiter Martin Oppeneiger.
Die Feuerwehr sicherte den Unfallbereich ab. Das ramponierte Fahrzeug wurde abgeschleppt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.