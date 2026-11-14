Auto flog über Leitschiene und stürzte in Graben

Aus unbekannten Gründen kam ein Pkw am Samstag kurz vor sechs Uhr im Bereich Doppelgut in Radstadt auf der Ennstal-Straße von der Fahrbahn ab. Normalerweise ist dort eine Leitschiene, ausgerechnet an der Unfallstelle bei der Abfahrt Dechantswiese ist diese abgesenkt. So flog der Fahrer von der Fahrbahn und stürzte meterweit den Hang hinab, bis er in einem Graben landete.