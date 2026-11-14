Wiesberger in Dubai weiter auf Kurs für PGA-Ticket

Das Finale der DP World Tour bleibt für Golf-Profi Bernd Wiesberger eine Zitterpartie!
Der Burgenländer spielte am Samstag in Dubai nach drei Birdies und drei Bogeys eine 72er-Par-Runde und liegt damit auf Rang 36 unter 50 Startern. Im Kampf um ein PGA-Ticket hat Wiesberger aber weiter gute Chancen. Der 41-Jährige gehört derzeit in der Jahreswertung zu den zehn bestplatzierten Golfern, die noch keine Spielberechtigung für die US-Tour besitzen.
„Ich habe den ganzen Tag nichts auf die Reihe bekommen!“
Der ÖGV-Athlet war nicht ganz zufrieden. „Ich habe den ganzen Tag nichts auf die Reihe bekommen. Morgen muss noch eine gute Runde her, um die Saison positiv abzuschließen“, schrieb Wiesberger auf Instagram. In Führung liegt nach drei Runden der Engländer Tyrrell Hatton (9 unter Par), einen Schlag vor dem Franzosen Victor Perez sowie 13 vor Wiesberger.
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