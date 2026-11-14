Wiesberger in Dubai weiter auf Kurs für PGA-Ticket

„Ich habe den ganzen Tag nichts auf die Reihe bekommen!“

Der ÖGV-Athlet war nicht ganz zufrieden. „Ich habe den ganzen Tag nichts auf die Reihe bekommen. Morgen muss noch eine gute Runde her, um die Saison positiv abzuschließen“, schrieb Wiesberger auf Instagram. In Führung liegt nach drei Runden der Engländer Tyrrell Hatton (9 unter Par), einen Schlag vor dem Franzosen Victor Perez sowie 13 vor Wiesberger.