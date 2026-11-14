AfD nominiert Ex-DFB-Kicker als Bundespräsident

Berthold begann seine Profi-Karriere zu Beginn der 1980er-Jahre bei Eintracht Frankfurt. Nach fünf Jahren ging der Verteidiger nach Italien, anschließend spielte er zwei Jahre bei Bayern München und weitere sieben Jahre, bis ins Jahr 2000, für den VfB Stuttgart. Außerdem absolvierte er 64 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft und gewann mit dieser 1990 die Weltmeisterschaft in Italien.