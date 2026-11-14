AfD nominiert Ex-DFB-Kicker als Bundespräsident

Die AfD hat den früheren deutschen Fußball-Weltmeister Thomas Berthold als Kandidaten für die Wahl zum Bundespräsidenten nominiert. Als „Weltmeister ohne Parteibuch“ sei der 62-Jährige „als Bundespräsident für alle Deutschen“ bestens geeignet, erklärten die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla am Samstag im Kurznachrichtendienst X. „Wir sind uns sicher, dass unser Kandidat weit über die Parteigrenzen hinaus wählbar ist.“
Berthold begann seine Profi-Karriere zu Beginn der 1980er-Jahre bei Eintracht Frankfurt. Nach fünf Jahren ging der Verteidiger nach Italien, anschließend spielte er zwei Jahre bei Bayern München und weitere sieben Jahre, bis ins Jahr 2000, für den VfB Stuttgart. Außerdem absolvierte er 64 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft und gewann mit dieser 1990 die Weltmeisterschaft in Italien.
In den vergangenen Jahren machte Berthold vor allem mit Auftritten bei Demonstrationen gegen die Schutzmaßnahmen gegen die Coronapandemie von sich reden. Chrupalla hob dieses Engagement in einem gesonderten Eintrag auf X hervor: Berthold sei „gegen die schädliche Corona-Politik aufgestanden“. Zudem habe er Deutschland als Fußballnationalspieler „einen unvergesslichen Titel und ein unvergessliches Erlebnis gegeben“.
„Krude Äußerungen“ während der Coronapandemie
In der Coronapandemie sei Berthold „mit äußerst fragwürdigen und kruden Äußerungen aufgefallen“, und er sei der Querdenker-Szene zuzurechnen, sagte indes der sportpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer, der „Rheinischen Post“. Berthold sei „zweifelsohne ein herausragender und sehr erfolgreicher Profifußballer“, aber „kein ernstzunehmender Kandidat für das höchste Amt im Staat“.
Die Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier läuft Anfang des kommenden Jahres aus. Die CSU-Politikerin Ilse Aigner wird als Kandidatin für seine Nachfolge neben der Union auch von SPD und Grünen unterstützt. Ihre Wahl zur ersten Frau an der Staatsspitze am 30. Jänner gilt daher als sicher.
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