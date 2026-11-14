Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltmeister von 1990

AfD nominiert Ex-DFB-Kicker als Bundespräsident

Fußball International
14.11.2026 14:58
Ex-DFB-Weltmeister Thomas Berthold im Jahr 2011.
Ex-DFB-Weltmeister Thomas Berthold im Jahr 2011.(Bild: AFP/PATRIK STOLLARZ / AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die AfD hat den früheren deutschen Fußball-Weltmeister Thomas Berthold als Kandidaten für die Wahl zum Bundespräsidenten nominiert. Als „Weltmeister ohne Parteibuch“ sei der 62-Jährige „als Bundespräsident für alle Deutschen“ bestens geeignet, erklärten die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla am Samstag im Kurznachrichtendienst X. „Wir sind uns sicher, dass unser Kandidat weit über die Parteigrenzen hinaus wählbar ist.“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Berthold begann seine Profi-Karriere zu Beginn der 1980er-Jahre bei Eintracht Frankfurt. Nach fünf Jahren ging der Verteidiger nach Italien, anschließend spielte er zwei Jahre bei Bayern München und weitere sieben Jahre, bis ins Jahr 2000, für den VfB Stuttgart. Außerdem absolvierte er 64 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft und gewann mit dieser 1990 die Weltmeisterschaft in Italien.

Lesen Sie auch:
Nach ihrer Kür zur Unions-Kandidatin für das Bundespräsidentenamt stellte sich Ilse Aigner am ...
Bundespräsidentenwahl
Aigner verweigert Vorstellung bei AfD und Linken
10.11.2026
Schon dreimal operiert
AfD-Mitgründer Gauland ist an Krebs erkrankt
10.11.2026

In den vergangenen Jahren machte Berthold vor allem mit Auftritten bei Demonstrationen gegen die Schutzmaßnahmen gegen die Coronapandemie von sich reden. Chrupalla hob dieses Engagement in einem gesonderten Eintrag auf X hervor: Berthold sei „gegen die schädliche Corona-Politik aufgestanden“. Zudem habe er Deutschland als Fußballnationalspieler „einen unvergesslichen Titel und ein unvergessliches Erlebnis gegeben“.

„Krude Äußerungen“ während der Coronapandemie
In der Coronapandemie sei Berthold „mit äußerst fragwürdigen und kruden Äußerungen aufgefallen“, und er sei der Querdenker-Szene zuzurechnen, sagte indes der sportpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer, der „Rheinischen Post“. Berthold sei „zweifelsohne ein herausragender und sehr erfolgreicher Profifußballer“, aber „kein ernstzunehmender Kandidat für das höchste Amt im Staat“.

Thomas Berthold im WM-Einsatz 1994 gegen Bolivien.
Thomas Berthold im WM-Einsatz 1994 gegen Bolivien.(Bild: AFP/APA/Eugene GARCIA)

Die Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier läuft Anfang des kommenden Jahres aus. Die CSU-Politikerin Ilse Aigner wird als Kandidatin für seine Nachfolge neben der Union auch von SPD und Grünen unterstützt. Ihre Wahl zur ersten Frau an der Staatsspitze am 30. Jänner gilt daher als sicher.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
14.11.2026 14:58
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
AfDDFB
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
142.081 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
123.619 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
96.766 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
908 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
677 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Steiermark
Moschee auf Terrorliste, aber Behörden machtlos
602 mal kommentiert
Ein Gericht in Kairo setzt – neben anderen Organisationen und Einzelpersonen in Europa – den ...
Mehr Fußball International
Nations-League-Ticker
LIVE: ÖFB-Gruppe! Kosovo gegen Israel im Einsatz
Weltmeister von 1990
AfD nominiert Ex-DFB-Kicker als Bundespräsident
„Wollen zunächst ...“
Stehplätze bei Länderspielen: Was plant der ÖFB?
Sport Tv Logo
Schlagkräftige Truppe
Wanner und Spalt führen „Ländle-Nationalteam“ an
Gegen Uruguay
Nach Messi-Ära: Argentinien startet mit Niederlage
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf