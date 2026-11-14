Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schauspielhaus Linz

Avec auf Tour: Musikalische Lebensreise

Oberösterreich
14.11.2026 15:00
Unplugged, stimmungsvoll: Avec im Linzer Schauspielhaus
Unplugged, stimmungsvoll: Avec im Linzer Schauspielhaus(Bild: PHILIP BRUNNADER)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

„Es ist für mich eine Reise durch die letzten 12 Jahre“, sagt Avec zur Krone. Mit 1,3 Millionen Klicks, Chart-Erfolgen und dem Rückenwind vom Hit „Home/Dahoam“, den sie gemeinsam mit folkshilfe machte, startete die Oberösterreicherin ihre „Theatre Tour“. Der zweite Stopp führte sie nach Linz – und füllte das Schauspielhaus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich fühle mich anders wohl hier, es sitzen alle. Auch wir Musikerinnen und Musiker sitzen auf der Bühne. Es ist so eine intime Stimmung!“, schwärmte Avec. Die gebürtige Vöcklabruckerin – ihr Name ist Miriam Hufnagl – zählt zu den erfolgreichsten jüngeren Musikerinnen Österreichs.

Im Herbst hatte sie ihre „Theatre Tour“ gestartet: Sie tritt mit ihrer Band in Theaterhäusern auf.

„Under Water“ ist einer ihrer bekanntesten Songs
„Under Water“ ist einer ihrer bekanntesten Songs(Bild: PHILIP BRUNNADER)

Avec über Linzer Konzert: „Es wor so schee“ 
Das zweite Konzert ihrer Theatertour führte sie ins Linzer Schauspielhaus. Dort, wo sich ansonsten Dramen abspielen, entfalteten sich im Konzert gefühlvolle Balladen, dabei holte Avec weit aus: „Die Songs, die ich auf der Setlist habe, sind eine Reise durch die letzten 12 Jahre. Das sind Songs dabei, die die Leute gar nicht mehr kennen – aber für mich ist das total schön, denn da bei mir alles autobiographisch ist, erzählen sie meine Geschichte.“

Lesen Sie auch:
Egal, wie alt, Liebeskummer ist immer schmerzvoll.
Krone Plus Logo
Welt bricht zusammen
Nach Trennung: Warum tut der Liebeskummer so weh?
10.11.2026
Neue Single
Lika Doss: „Man sollte mehr tanzen und lieben“
11.11.2026
An der Donaulände
Seiler und Speer spielen ein Open Air in Linz
28.09.2026

Sie bescherte im vollen Haus intensive eineinhalb Stunden, das Publikum war begeistert. Avec bewies wieder einmal, dass Live-Spielen nicht nur ihre große Leidenschaft ist, sondern sie bleibt in jeder Sekunde echt, authentisch, überzeugend. Dazu großartige Songs und Arrangements! Grandioser Abend!

„The Theatre Tour“ führt Avec weiter nach St. Pölten (13.11.), Gmunden (21.11.), Innsbruck (3. 2.), Salzburg (4. 2. 2027), Wien (5. 2.) und Graz (6. 2.).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
14.11.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
142.081 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
123.619 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
96.766 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
908 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
677 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Steiermark
Moschee auf Terrorliste, aber Behörden machtlos
602 mal kommentiert
Ein Gericht in Kairo setzt – neben anderen Organisationen und Einzelpersonen in Europa – den ...
Mehr Oberösterreich
Schauspielhaus Linz
Avec auf Tour: Musikalische Lebensreise
Millionen-Schätzpreis
Klimts „Litzlbergkeller“ vor Auktion in New York
VP verteidigt Mehrheit
2027: Vor dem Land wählen am 27. Jänner die Bauern
15 Millionen Euro mehr
Warum Kosten für die Jugendwohlfahrt explodieren
FACC baut aus
„Wir haben hier jede Woche neue Mitarbeiter“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf