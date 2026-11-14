Avec auf Tour: Musikalische Lebensreise

„Es ist für mich eine Reise durch die letzten 12 Jahre“, sagt Avec zur Krone. Mit 1,3 Millionen Klicks, Chart-Erfolgen und dem Rückenwind vom Hit „Home/Dahoam“, den sie gemeinsam mit folkshilfe machte, startete die Oberösterreicherin ihre „Theatre Tour“. Der zweite Stopp führte sie nach Linz – und füllte das Schauspielhaus.
„Ich fühle mich anders wohl hier, es sitzen alle. Auch wir Musikerinnen und Musiker sitzen auf der Bühne. Es ist so eine intime Stimmung!“, schwärmte Avec. Die gebürtige Vöcklabruckerin – ihr Name ist Miriam Hufnagl – zählt zu den erfolgreichsten jüngeren Musikerinnen Österreichs.
Im Herbst hatte sie ihre „Theatre Tour“ gestartet: Sie tritt mit ihrer Band in Theaterhäusern auf.
Avec über Linzer Konzert: „Es wor so schee“
Das zweite Konzert ihrer Theatertour führte sie ins Linzer Schauspielhaus. Dort, wo sich ansonsten Dramen abspielen, entfalteten sich im Konzert gefühlvolle Balladen, dabei holte Avec weit aus: „Die Songs, die ich auf der Setlist habe, sind eine Reise durch die letzten 12 Jahre. Das sind Songs dabei, die die Leute gar nicht mehr kennen – aber für mich ist das total schön, denn da bei mir alles autobiographisch ist, erzählen sie meine Geschichte.“
Sie bescherte im vollen Haus intensive eineinhalb Stunden, das Publikum war begeistert. Avec bewies wieder einmal, dass Live-Spielen nicht nur ihre große Leidenschaft ist, sondern sie bleibt in jeder Sekunde echt, authentisch, überzeugend. Dazu großartige Songs und Arrangements! Grandioser Abend!
„The Theatre Tour“ führt Avec weiter nach St. Pölten (13.11.), Gmunden (21.11.), Innsbruck (3. 2.), Salzburg (4. 2. 2027), Wien (5. 2.) und Graz (6. 2.).
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