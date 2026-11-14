Avec auf Tour: Musikalische Lebensreise

Avec über Linzer Konzert: „Es wor so schee“

Das zweite Konzert ihrer Theatertour führte sie ins Linzer Schauspielhaus. Dort, wo sich ansonsten Dramen abspielen, entfalteten sich im Konzert gefühlvolle Balladen, dabei holte Avec weit aus: „Die Songs, die ich auf der Setlist habe, sind eine Reise durch die letzten 12 Jahre. Das sind Songs dabei, die die Leute gar nicht mehr kennen – aber für mich ist das total schön, denn da bei mir alles autobiographisch ist, erzählen sie meine Geschichte.“