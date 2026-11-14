Herzog steigt in Peking über 500 und 1.500 m auf!

„Ich bin super-zufrieden!“

Die in den vergangenen Saisonen meist von starken Rückenproblemen zurückgeworfene Wahl-Kärntnerin gewann den 500er-B-Lauf in 38,19 Sekunden, nur eine gute Stunde später über 1.500 m verpasste sie Platz eins in 1:58,53 Sekunden bloß um 17 Hundertstel. Mit diesen Zeiten wäre sie in der A-Gruppe auf den Rängen 8 bzw. 13 gelandet, am Freitag über 1.000 m auf Platz 11. Am Sonntag im zweiten 500er kann sich Österreichs Sportlerin des Jahres 2019 im zweiten 500-m-Bewerb auch direkt in der A-Gruppe mit der Elite messen.