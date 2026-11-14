Herzog steigt in Peking über 500 und 1.500 m auf!

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat am Samstag in Peking ihre starke Vorstellung beim Weltcup-Auftakt fortgesetzt!
Am Tag nach ihrem Sieg im B-Lauf über 1.000 m stieg die 31-Jährige über 500 m als Siegerin und über 1.500 m als Zweite auch über diese Strecken für das jeweils nächste Rennen von der B- in die A-Gruppe auf. Laut ihrem sie trainierenden Ehemann und Manager Thomas Herzog war ein Aufstieg auf drei Strecken binnen 24 Stunden noch nie einer Läuferin gelungen.
„Ich bin super-zufrieden!“
Die in den vergangenen Saisonen meist von starken Rückenproblemen zurückgeworfene Wahl-Kärntnerin gewann den 500er-B-Lauf in 38,19 Sekunden, nur eine gute Stunde später über 1.500 m verpasste sie Platz eins in 1:58,53 Sekunden bloß um 17 Hundertstel. Mit diesen Zeiten wäre sie in der A-Gruppe auf den Rängen 8 bzw. 13 gelandet, am Freitag über 1.000 m auf Platz 11. Am Sonntag im zweiten 500er kann sich Österreichs Sportlerin des Jahres 2019 im zweiten 500-m-Bewerb auch direkt in der A-Gruppe mit der Elite messen.
„Ich bin super-zufrieden. Dreimal innerhalb von 24 Stunden wieder in die A-Gruppe zurückzukehren, ist schon der Wahnsinn“, bilanzierte Herzog. Ihr Landsmann Gabriel Odor wurde über 1.500 m in 1:48,66 Min. Vorletzter der A-Gruppe und muss für den Weltcup nächste Woche in Obihiro in Japan so wie am Vortag über 1.000 m in die B-Gruppe absteigen. Der Tiroler ist am Sonntag wie u.a. die tirolerische 3.000-m-Achte Jeannine Rosner im nach neuem Eliminationsformat ausgetragenen Massenstart-Bewerb dabei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.