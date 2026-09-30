Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chronobiologie

Schlafen, Essen, Sport – im Takt der inneren Uhr

Regeneration & Schlaf
30.09.2026 10:00
Viele physiologische Vorgänge im Körper werden von der inneren Uhr gesteuert.
Viele physiologische Vorgänge im Körper werden von der inneren Uhr gesteuert.(Bild: vetre - stock.adobe.com)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Leben Sie in Ihrem körpereigenen Rhythmus oder ist Ihre innere Uhr aus dem Takt? Die Wiener Chronotrainerin und Schlafcoachin Dr. Elke Doppler-Wagner hilft Menschen dabei, in den richtigen Lebensrhythmus zurückzufinden. Die „Krone“ wollte wissen, was genau beim „Chronocoaching“ passiert. Ein Blick hinter die Kulissen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die meisten Männer und Frauen kommen mit Schlafproblemen in die Wiener Praxis von Dr. Elke Doppler-Wagner. Ein häufiges Problem, wenn das eigene Leben, der Alltag aus dem Takt geraten ist. Die diplomierte Chronotrainerin macht sich dann auf die Suche nach den Ursachen, indem sie den Betroffenen zuerst Fragen stellt und zuhört: „Was und wann arbeiten Sie? Wie sieht Ihr Tagesablauf aus? Machen Sie Pausen? Was stresst Sie? Was sind Ihre Bedürfnisse?“

Denn hinter Schlafproblemen steckt weit mehr als nur eine schlechte Nacht. Oft lohnt sich ein genauer Blick auf den gesamten Tagesablauf. Wie viel Tageslicht erhält der Körper? Wann wird gegessen? Zu welcher Zeit beginnt und endet die Arbeit? Steht Sport auf dem Programm und wann kommt man zur Ruhe?

Der Grund: Unser Körper arbeitet nicht rund um die Uhr im gleichen Takt. Viele Vorgänge folgen einem zirka 24-stündigen Rhythmus. Die Chronobiologie beschäftigt sich mit diesen natürlichen Rhythmen und damit, wie sie durch unsere Umwelt und unseren Alltag beeinflusst werden.

Schlafprobleme sind ein typisches Anzeichen, dass das Leben aus dem Takt geraten ist.
Schlafprobleme sind ein typisches Anzeichen, dass das Leben aus dem Takt geraten ist.(Bild: Gorodenkoff Productions OU)

Die innere Uhr gibt den eigenen Takt vor
Eine zentrale Rolle spielt dabei die innere Uhr: „Viele physiologische Vorgänge in unserem Körper werden von einer inneren Uhr gesteuert“, erklärt Dr. Doppler-Wagner. „Diese Masterclock befindet sich im sogenannten suprachiasmatischen Nukleus des Hypothalamus, unmittelbar oberhalb der Sehnervenkreuzung. Sie sendet Signale zu den Organen. Das bedeutet, zwischen der Masterclock und dem Organsystem besteht eine wichtige Wechselwirkung.“

Zitat Icon

Viele physiologische Vorgänge im Körper werden von einer inneren Uhr gesteuert. Diese Masterclock befindet sich im Hypothalamus, oberhalb der Sehnervenkreuzung.

Dr. Elke Doppler- Wagner, dipl. Chronotrainerin, MedUni zert. Schlafcoachin sowie Lebens- und Sozialberaterin in Wien

Bild: Suzy Stöckl

Diese zentrale Uhr hilft dem Organismus etwa, sich am Hell-Dunkel-Rhythmus der Umwelt zu orientieren. Gleichzeitig besitzen auch zahlreiche Organe und Gewebe eigene innere Uhren, die miteinander abgestimmt werden.

Wie der Körper reagiert, hängt demnach nicht nur davon ab, was wir tun, sondern auch davon, wann wir es tun. Licht, Schlaf, Bewegung, Mahlzeiten und Aktivität geben ihm wichtige zeitliche Signale. Sie helfen dabei, die innere Uhr mit der Außenwelt zu synchronisieren.

Doch genau das wird zunehmend schwierig: „Die moderne Welt gibt uns meist wenig Gelegenheit, den Alltag im individuellen Rhythmus zu leben“, berichtet die Chronotrainerin. Sie spricht in diesem Zusammenhang von „Rhythmusräubern“ – also Gewohnheiten und Lebensbedingungen, die den Körper aus dem Takt bringen. Dazu zählen Schichtarbeit, unregelmäßige Schlafenszeiten, Stress, künstliches Licht am Abend, unregelmäßige Mahlzeiten und ständige Erreichbarkeit.

Natürliches Licht und Bewegung in der Natur strukturieren den Tag.
Natürliches Licht und Bewegung in der Natur strukturieren den Tag.(Bild: photo by drazen zigic)

Gemeinsam mit ihren Klienten schaut Dr. Doppler-Wagner deshalb genauer hin: Welche Rhythmusräuber bestimmen den jeweiligen Alltag? Und an welchen Stellschrauben lässt sich etwas verändern?

Licht, Schlaf und Essen als Zeitgeber
„Der wichtigste Zeitgeber ist natürliches Licht. Es hilft, die eigene innere Uhr mit der äußeren Zeit zu synchronisieren. Grundsätzlich rechnet der Organismus mit Licht am Tag und Dunkelheit in der Nacht. Deshalb kann er sich nur sehr schwer an das Arbeiten in der Nacht gewöhnen“, erklärt die Expertin. Abends hingegen beginnt der Körper, sich auf die Nacht einzustellen. Künstliches Licht und die intensive Nutzung von Smartphone oder Tablet erschweren den Übergang in die Ruhephase.

Aber nicht nur Licht gibt den Takt vor. Die Chronotrainerin rät daher, auch regelmäßige Schlafzeiten einzuhalten und am Wochenende maximal eine Stunde später aufzustehen. Bewegung in der Natur und regelmäßige Essenszeiten strukturieren ebenso den Tag. Atemübungen und bewusste Entspannung können zusätzlich helfen, zur Ruhe zu kommen und den Alltag zu gestalten.

Beim Chronocoaching geht es daher nicht um eine Patentlösung, sondern darum, herauszufinden, was den eigenen Rhythmus unterstützt – und ihn stört. Erst wenn diese Zusammenhänge bewusst werden, lassen sich neue Routinen entwickeln.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Regeneration & Schlaf
30.09.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gesundheit von innen
Wie wir Gene und Darm beeinflussen können
Lungenfibrose
Die stille Erkrankung früh erkennen
Menstruation
Was Frauen über ihren Zyklus wissen sollten
Bewegung und Impfungen
Das ist der Schlüssel zum gesunden Altern
Klein, aber mächtig
Schilddrüse: Heimlicher Taktgeber unseres Körpers
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
125.613 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
82.862 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
79.654 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
994 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
909 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
894 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Mehr Regeneration & Schlaf
Chronobiologie
Schlafen, Essen, Sport – im Takt der inneren Uhr
Daran denkt man kaum
Welches Wort uns nachts oft über die Lippen kommt
Krone Plus Logo
Auch reden unmöglich
Schlaflähmung: „Versteinert“ nach dem Aufwachen
Jungmamas aufgepasst
Stillen wirkt sich positiv auf Babys Schlaf aus
Warum man mitmacht
Gähnen ist ansteckend – und das ganz ohne Viren!

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf