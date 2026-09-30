Schlafen, Essen, Sport – im Takt der inneren Uhr

Die meisten Männer und Frauen kommen mit Schlafproblemen in die Wiener Praxis von Dr. Elke Doppler-Wagner. Ein häufiges Problem, wenn das eigene Leben, der Alltag aus dem Takt geraten ist. Die diplomierte Chronotrainerin macht sich dann auf die Suche nach den Ursachen, indem sie den Betroffenen zuerst Fragen stellt und zuhört: „Was und wann arbeiten Sie? Wie sieht Ihr Tagesablauf aus? Machen Sie Pausen? Was stresst Sie? Was sind Ihre Bedürfnisse?“