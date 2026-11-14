Stehplätze bei Länderspielen: Was plant der ÖFB?

Keine Stehplätze im Happel-Stadion

Der ÖFB wartet in diesem Zusammenhang ab. Im Wiener Happel-Stadion gibt es ausschließlich Sitzplätze, eine Umrüstung auf Stehplätze ist nicht möglich – im Gegensatz zu Linz und Klagenfurt, wo laut ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold noch evaluiert wird. „Von der Möglichkeit, Stehplätze zu nutzen, haben wir seitens der UEFA erst nach dem Start des Vorverkaufs für das Israel-Heimspiel erfahren. Für die Nations League wollten wir daher Preispolitik und Konfiguration für das Irland-Spiel unverändert lassen“, sagte der Niederösterreicher.