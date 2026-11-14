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Stehplätze bei Länderspielen: Was plant der ÖFB?

Fußball International
14.11.2026 14:31
(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ende Mai dieses Jahres hat die UEFA eine Entscheidung getroffen, die Auswirkungen auf Spiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft haben könnte. In einem von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachteten Beschluss wurde festgehalten, dass für gewisse Nationalverbände, zu denen auch der ÖFB zählt, Länderspiele mit Stehplätzen ab sofort erlaubt sind. Bisher machte der heimische Verband von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch – im Gegensatz zum DFB.

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Beim Match zwischen Deutschland und Griechenland Ende September in Augsburg wurden erstmals seit über 25 Jahren in einem DFB-Heimspiel wieder Stehplatz-Tickets angeboten, weshalb die Stadionkapazität um rund 2.800 anstieg. Die Linzer Raiffeisen Arena war am (heutigen) Samstag in der Nations League gegen Irland mit rund 16.500 Fans ausverkauft – knapp über 19.000 wären möglich gewesen.

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LASK spielt vor bis zu 19.000 Zuschauern
Denn bei Partien des LASK, sei es auf nationaler oder internationaler Ebene, beträgt die Stadionkapazität 19.080 Personen. Das höhere Fassungsvermögen wird durch die Umstellung von Sitz- auf Stehplätze auf der Fantribüne beziehungsweise Gästetribüne erreicht. Voll ausgeschöpft wurde die Kapazität in den vergangenen Wochen etwa gegen Liverpool, Celtic Glasgow und Rapid.

Eigentlich waren Stehplätze in UEFA-Bewerben seit 1998 verboten, doch sie kehrten durch ein Beobachtungsprogramm ab der Saison 2022/23 langsam zurück – zunächst in Deutschland, Frankreich, England, Spanien und Italien, später auch in den Niederlanden, Belgien, Schottland, Portugal und Österreich. Seit dieser Saison sind Stehplätze in diesen zehn Verbänden in allen UEFA-Bewerben, also nicht nur Männer-Klubbewerben, sondern auch in Europacup-Qualispielen sowie Frauen- und Männer-Länderspielen, erlaubt.

Keine Stehplätze im Happel-Stadion
Der ÖFB wartet in diesem Zusammenhang ab. Im Wiener Happel-Stadion gibt es ausschließlich Sitzplätze, eine Umrüstung auf Stehplätze ist nicht möglich – im Gegensatz zu Linz und Klagenfurt, wo laut ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold noch evaluiert wird. „Von der Möglichkeit, Stehplätze zu nutzen, haben wir seitens der UEFA erst nach dem Start des Vorverkaufs für das Israel-Heimspiel erfahren. Für die Nations League wollten wir daher Preispolitik und Konfiguration für das Irland-Spiel unverändert lassen“, sagte der Niederösterreicher.

Bernhard Neuhold
Bernhard Neuhold(Bild: GEPA)

Für das kommende Jahr ist die Vorgehensweise des ÖFB noch offen. „Wir wollen zunächst einmal die Auslosung der EM-Qualifikation am 6. Dezember abwarten, danach nicht nur über die Standorte der Spiele 2027 sprechen, sondern auch über eine potenzielle Nutzung von Stehplätzen“, so Neuhold.

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Bei der U21-EM 2029 könnte sich die Situation, sollte man von der UEFA den Zuschlag bekommen, ohnehin anders darstellen. „Auch für dieses Turnier könnten Stehplätze durchaus ein Thema sein, allerdings gibt es hier noch kein Reglement der UEFA“, erklärte Neuhold. Zu den für diese Endrunde vorgesehenen Arenen zählt Rapids Allianz Stadion, das teilweise – unter anderem im Block West – über Stehplätze verfügt.

Rapid-Fanszene offenbar gegen U21-EM 2029 im Allianz Stadion
Auf der Tribüne der organisierten Fanszene wurde zuletzt ein Transparent präsentiert, auf dem das Rapid-Stadion als Austragungsort für die U21-EM 2029 klar abgelehnt wurde. Neuhold geht mit dieser Thematik gelassen um. „Wir befinden uns im Austausch mit Rapid und haben Unterstützung seitens des Vereins zugesagt bekommen. Rapid hat auch alle Unterlagen übermittelt, die für die Bewerbung nötig sind“, erklärte der ÖFB-Geschäftsführer.

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