Charles erteilt Harry und Meghan Eiskalt-Abfuhr

Worum es geht? Ausgerechnet um das Fest der Liebe! Ursprünglich soll der Plan der Sussexes nämlich gewesen sein, Weihnachten in ihrer US-Heimat Montecito zu feiern. Doch weil sich ihre Kinder in den letzten Wochen in Großbritannien so gut eingelebt haben, hätte das Paar seine Pläne nun geändert: Gefeiert soll nun in den Cotswolds werden und Meghan möchte Mama Doria Ragland aus den USA einfliegen, wie ein Insider der „Daily Mail“ verriet. „Harry sagt, dass er sich wirklich auf ein kaltes Weihnachtsfest freut“, plauderte dieser aus.