Charles erteilt Harry und Meghan Eiskalt-Abfuhr

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben derzeit wirklich wenig Grund zum Lachen. Nicht nur, dass die Verhaftung von Thomas Markle Sen. erst vor wenigen Tagen die Schlagzeilen beherrschte, gab es jetzt auch noch von König Charles eine eiskalte Abfuhr!
Im August sind Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) nach Großbritannien übersiedelt. Doch die Rückkehr in die alte Heimat entpuppt sich holpriger als erhofft.
Sussexes änderten Weihnachtspläne
Denn nicht nur, dass aktuell die schrecklichen Schlagzeilen rund um Meghans Vater Thomas Markle Sen. das Familienglück trüben, scheint es auch in Sachen familiärer Annäherung zur Royal Family nicht voranzugehen. Und mehr noch: Charles ließ seinen jüngeren Sohn und dessen Familie jetzt sogar ziemlich fies abblitzen.
Worum es geht? Ausgerechnet um das Fest der Liebe! Ursprünglich soll der Plan der Sussexes nämlich gewesen sein, Weihnachten in ihrer US-Heimat Montecito zu feiern. Doch weil sich ihre Kinder in den letzten Wochen in Großbritannien so gut eingelebt haben, hätte das Paar seine Pläne nun geändert: Gefeiert soll nun in den Cotswolds werden und Meghan möchte Mama Doria Ragland aus den USA einfliegen, wie ein Insider der „Daily Mail“ verriet. „Harry sagt, dass er sich wirklich auf ein kaltes Weihnachtsfest freut“, plauderte dieser aus.
Keine Einladung für royales Weihnachten
Pikant: Obwohl Harry und Meghan das Fest in Großbritannien feiern, ist ein Weihnachten mit der Royal Family in Sandringham in weiter Ferne. König Charles soll seinen jüngeren Sohn nämlich nicht eingeladen haben!
Eine Entwicklung, die zwar schmerzt, mit der der Herzog von Sussex wohl gerechnet hatte, wie ein Freund der britischen Zeitung verriet. „Harry sieht das gelassen, er weiß, dass er nicht eingeladen ist.“ Der 42-Jährige plane, seinem Vater und den übrigen Royals telefonisch oder per Video ein frohes Fest zu wünschen.
Ein offizielles Statement zur Weihnachts-Abfuhr will der Palast wegen „privater familiärer Vereinbarungen“ nicht abgeben. Doch ein Insider weiß: Trotz des Umzugs der Sussexes in die alte Heimat gestaltet sich das Verhältnis zur Royal Family immer noch als schwierig.
„Es gibt offensichtlich Gründe ...“
Ein weiterer Insider wird diesbezüglich recht deutlich: „Es gibt offensichtlich Gründe, warum das nicht passieren wird. Manche Menschen haben starke Gefühle.“ Eine Anspielung auf das noch immer zerrüttete Verhältnis von Prinz William und Prinz Harry. Der Thronfolger soll ja bereits im Sommer angedeutet haben, dass er trotz der Rückkehr seines Bruders nach Großbritannien keinen Kontakt wünscht.
Und deshalb gab‘s für die Sussexes wohl nicht nur die Weihnachts-Klatsche, sondern auch eine zweite Enttäuschung: Denn auch zum privaten Geburtstagsfest von König Charles am heutigen Samstag im Clarence House gab es für Harry und Meghan keine Einladung. Der Palast kommentierte dies nur knapp mit: „Der König liebt alle seine Kinder.“
Wer bei der Rückkehr des Sussexes nach Großbritannien also auf eine große Versöhnung gehofft hat, der wird nun enttäuscht. Denn wie die „Daily Mail“ weiß: Ein persönliches Treffen von Harry und König Charles gab es seit dem Umzug noch nicht ...
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