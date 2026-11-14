1100 Gäste bei Trauerfeier für Aiwanger in München

Nicht alle hatten in der Kirche Platz

Weit mehr als 1100 Trauergäste waren zu der Frauenkirche in München gekommen, darunter viele in Tracht. Hunderte weitere Menschen fanden keinen Platz mehr in der Kirche und verfolgten die Messe auf dem Kirchplatz. Im Dom stand neben einem großen Porträtbild des ehemaligen Freie-Wähler-Cheds dessen Sarg gehüllt in die bayerischen Farben Weiß und Blau. In der ersten Reihe waren Aiwangers Lebensgefährtin Tanja Schweiger, seine Söhne und weitere Familienangehörige.