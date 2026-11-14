1100 Gäste bei Trauerfeier für Aiwanger in München

Am Samstag haben sich mehr als 1100 Menschen in der Münchner Frauenkirche von dem langjährigen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger verabschiedet. An der Trauerfeier nahmen unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Florian Streibl, Chef der Freie-Wähler-Landtagsfraktion, teil.
„Sein Tod, der trifft uns alle über Parteigrenzen hinweg, über gesellschaftliche Grenzen weg. Ganz Bayern trauert. Lieber Hubert, wir werden dich nie vergessen (...)“, sagte Söder. Aiwanger sei nicht nur Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident gewesen, sondern auch „ein echtes bayerisches Original, ein Vollblutpolitiker, ein Heimatmensch, naturverbunden, und ja, warmherzig“.
Sie könne Aiwangers plötzlichen Tod immer noch nicht fassen, sagte CSU-Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Ohne seinen unermüdlichen Einsatz wäre der Aufstieg der Partei nicht möglich gewesen. Der Politiker habe sich entschieden, „sich selbst treu zu bleiben, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und robust in die Debatten zu gehen, gerne mal provokativ“. Der Chef der Freie-Wähler-Landtagsfraktion, Florian Streibl, bezeichnete den überraschend Verstorbenen als „einen Weggefährten und treuen Freund“. Man würde das politische Erbe in dessen Sinne für Bayern weiterführen.
Nicht alle hatten in der Kirche Platz
Weit mehr als 1100 Trauergäste waren zu der Frauenkirche in München gekommen, darunter viele in Tracht. Hunderte weitere Menschen fanden keinen Platz mehr in der Kirche und verfolgten die Messe auf dem Kirchplatz. Im Dom stand neben einem großen Porträtbild des ehemaligen Freie-Wähler-Cheds dessen Sarg gehüllt in die bayerischen Farben Weiß und Blau. In der ersten Reihe waren Aiwangers Lebensgefährtin Tanja Schweiger, seine Söhne und weitere Familienangehörige.
Kardinal Reinhard Marx leitete das Pontifikalrequiem vor dem Staatsakt. In seiner politischen Arbeit habe der stellvertretende Ministerpräsident Anstoß erregt und selbst Verletzungen erlitten, sagte Marx. Bei dem Gottesdienst waren unter anderem Auszüge aus dem Requiem in d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören.
Wie berichtet, war der Freie-Wähler-Chef am Mittwoch vergangene Woche überraschend im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben. Er war leblos in einem Hotelzimmer gefunden worden. Zuvor hatte der Politiker einen Termin aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die Beisetzung ist zu einem späteren Zeitpunkt in Niederbayern geplant.
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