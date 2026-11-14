Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Söder hielt Rede

1100 Gäste bei Trauerfeier für Aiwanger in München

Außenpolitik
14.11.2026 14:36
Mehr als 1100 Menschen nahmen am Samstag an der Trauerfeier für den langjährigen ...
Mehr als 1100 Menschen nahmen am Samstag an der Trauerfeier für den langjährigen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in München teil.(Bild: AFP/SVEN HOPPE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Samstag haben sich mehr als 1100 Menschen in der Münchner Frauenkirche von dem langjährigen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger verabschiedet. An der Trauerfeier nahmen unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Florian Streibl, Chef der Freie-Wähler-Landtagsfraktion, teil.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Sein Tod, der trifft uns alle über Parteigrenzen hinweg, über gesellschaftliche Grenzen weg. Ganz Bayern trauert. Lieber Hubert, wir werden dich nie vergessen (...)“, sagte Söder. Aiwanger sei nicht nur Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident gewesen, sondern auch „ein echtes bayerisches Original, ein Vollblutpolitiker, ein Heimatmensch, naturverbunden, und ja, warmherzig“.

Sie könne Aiwangers plötzlichen Tod immer noch nicht fassen, sagte CSU-Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Ohne seinen unermüdlichen Einsatz wäre der Aufstieg der Partei nicht möglich gewesen. Der Politiker habe sich entschieden, „sich selbst treu zu bleiben, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und robust in die Debatten zu gehen, gerne mal provokativ“. Der Chef der Freie-Wähler-Landtagsfraktion, Florian Streibl, bezeichnete den überraschend Verstorbenen als „einen Weggefährten und treuen Freund“. Man würde das politische Erbe in dessen Sinne für Bayern weiterführen.

Der Sarg war in die bayerischen Farben Weiß und Blau gehüllt.
Der Sarg war in die bayerischen Farben Weiß und Blau gehüllt.(Bild: AFP/SVEN HOPPE)
Auch Markus Söder und Ilse Aigner nahmen an der Trauerfeier teil.
Auch Markus Söder und Ilse Aigner nahmen an der Trauerfeier teil.(Bild: AFP/SVEN HOPPE)
Hubert Aiwanger wurde 55 Jahre alt.
Hubert Aiwanger wurde 55 Jahre alt.(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)

Nicht alle hatten in der Kirche Platz
Weit mehr als 1100 Trauergäste waren zu der Frauenkirche in München gekommen, darunter viele in Tracht. Hunderte weitere Menschen fanden keinen Platz mehr in der Kirche und verfolgten die Messe auf dem Kirchplatz. Im Dom stand neben einem großen Porträtbild des ehemaligen Freie-Wähler-Cheds dessen Sarg gehüllt in die bayerischen Farben Weiß und Blau. In der ersten Reihe waren Aiwangers Lebensgefährtin Tanja Schweiger, seine Söhne und weitere Familienangehörige.

Kardinal Reinhard Marx leitete das Pontifikalrequiem vor dem Staatsakt. In seiner politischen Arbeit habe der stellvertretende Ministerpräsident Anstoß erregt und selbst Verletzungen erlitten, sagte Marx. Bei dem Gottesdienst waren unter anderem Auszüge aus dem Requiem in d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören.

Lesen Sie auch:
In dem Fall um Aiwangers Tod gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.
Rätsel um Aiwanger-Tod
Obduktion: Keine Anzeichen für Fremdverschulden
05.11.2026
„Schließen nichts aus“
Mordkommission nach Aiwanger-Tod eingeschaltet
05.11.2026

Wie berichtet, war der Freie-Wähler-Chef am Mittwoch vergangene Woche überraschend im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben. Er war leblos in einem Hotelzimmer gefunden worden. Zuvor hatte der Politiker einen Termin aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die Beisetzung ist zu einem späteren Zeitpunkt in Niederbayern geplant.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
14.11.2026 14:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
142.081 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
123.619 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
96.766 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
908 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
677 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Steiermark
Moschee auf Terrorliste, aber Behörden machtlos
602 mal kommentiert
Ein Gericht in Kairo setzt – neben anderen Organisationen und Einzelpersonen in Europa – den ...
Mehr Außenpolitik
Weltmeister von 1990
AfD nominiert Ex-DFB-Kicker als Bundespräsident
Söder hielt Rede
1100 Gäste bei Trauerfeier für Aiwanger in München
Strafmündigkeit
Landesrätin belehrt Justizministerin Sporrer
Starlink-Drosselung
US-Senatoren nehmen SpaceX unter die Lupe
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Chinas Versprechen nach Wohlstand bröckelt
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf