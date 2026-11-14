Ex-IOC-Chef Bach FÜR Russlands Teilnahme an WM

Ausgerechnet die Ukraine könnte als sportlicher Aufsteiger bei der A-WM für Russland weichen. „Das wäre mehr als problematisch, weil die sportliche Qualifikation muss zählen und jemandem im Nachhinein die sportliche Qualifikation zu entziehen, das halte ich auch für höchst bedenklich“, erklärte Bach. Er betonte auch in Bezug auf Russland, dass die „Autonomie und Neutralität des Sports gewahrt werden“ müsse. Russland hatte die Ukraine im Februar 2022 angegriffen, war unmittelbar davor im Olympia-Finale in Peking Finnland 1:2 unterlegen.