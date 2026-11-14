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Eishockey im Aufruhr

Ex-IOC-Chef Bach FÜR Russlands Teilnahme an WM

Eishockey
14.11.2026 15:05
Der frühere IOC-Präsident Thomas Bach scheint hier Wladimir Putin den Weg zur Eishockey-WM 2027 ...
Der frühere IOC-Präsident Thomas Bach scheint hier Wladimir Putin den Weg zur Eishockey-WM 2027 zu weisen ...(Bild: AP/Charlie Riedel)
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Von krone Sport

Der frühere IOC-Präsident Thomas Bach hat sich für eine Rückkehr Russlands bei der Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai 2027 in Deutschland ausgesprochen!

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„Meine Meinung ist klar und die war immer klar: Es kann nicht an Staaten liegen, an Regierungen liegen, wer wann wie und wo und warum an Sportwettbewerben teilnehmen kann“, sagte Bach dem Sender Sport1. Der 72-Jährige wurde als Chef des Internationalen Olympischen Komitees eine Nähe zu Kreml-Chef Wladimir Putin vorgeworfen.

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CAS-Urteil mittlerweile angefochten?
Um eine mögliche WM-Teilnahme Russlands ist eine heftige Debatte entbrannt. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hatte mit einem Urteil russische Eishockey-Teams wieder zugelassen. Es folgten Boykott-Drohungen mehrerer Länder für Spiele gegen Russland. Der Deutsche Eishockey-Bund als Gastgeber drängt auf eine schnelle Lösung durch den Weltverband IIHF – ohne Teilnehmer Russland. Laut Medienberichten habe die IIHF das CAS-Urteil mittlerweile angefochten. Vorerst lag dazu weder von der IIHF noch vom CAS eine Stellungnahme vor.

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Ausgerechnet die Ukraine könnte als sportlicher Aufsteiger bei der A-WM für Russland weichen. „Das wäre mehr als problematisch, weil die sportliche Qualifikation muss zählen und jemandem im Nachhinein die sportliche Qualifikation zu entziehen, das halte ich auch für höchst bedenklich“, erklärte Bach. Er betonte auch in Bezug auf Russland, dass die „Autonomie und Neutralität des Sports gewahrt werden“ müsse. Russland hatte die Ukraine im Februar 2022 angegriffen, war unmittelbar davor im Olympia-Finale in Peking Finnland 1:2 unterlegen.

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