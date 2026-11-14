Rihannas Sohn wird mit drei Jahren zum Coverstar

Rihanna im roten Super-Bowl-Overall

Dass Mama RiRi da platzt vor Stolz, versteht sich fast von selbst. Weshalb die Sängerin gleich alle sechs Coverfotos auf ihrem Instagram-Profil postete. Zu sehen ist Riot auf den Magazin-Bildern unter anderem mit Fake-Fur-Haube am Kopf, lässig mit Nadelstreif-Sakko um den Schultern oder mit XXL-Diamatkette um den Hals.