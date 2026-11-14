Rihannas Sohn wird mit drei Jahren zum Coverstar

Nach Mama Rihanna und Papa A$AP Rocky wird jetzt auch Söhnchen Riot Rose zum kleinen Superstar. Der Knirps ist nämlich mit gerade mal drei Jahren schon ein waschechter Coverstar. Und beweist: In Sachen Coolness steht er seinen berühmten Eltern um nichts nach!
Früh übt sich, wer einmal ein Megastar werden möchte. Weshalb sich Riot jetzt einfach mal für ein großes Magazin-Shooting in Pose geworfen hat. Der dreijährige Sohn von Rihanna und A$AP Rocky ziert nämlich aktuell den Titel des Magazins „Arena Homme+“ – und das gleich in sechsfacher Ausführung!
Rihanna im roten Super-Bowl-Overall
Dass Mama RiRi da platzt vor Stolz, versteht sich fast von selbst. Weshalb die Sängerin gleich alle sechs Coverfotos auf ihrem Instagram-Profil postete. Zu sehen ist Riot auf den Magazin-Bildern unter anderem mit Fake-Fur-Haube am Kopf, lässig mit Nadelstreif-Sakko um den Schultern oder mit XXL-Diamatkette um den Hals.
Rihanna veröffentlichte auf Instagram gleich alle sechs Cover-Fotos von Söhnchen Riot Rose. Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie:
Ein Coverfoto zeigt den Knirps zudem beim Herumalbern mit seiner berühmten Mutter. Besonders herziges Detail: Rihanna trägt auf dem gemeinsamen Foto jenen roten Loewe-Overall, den sie 2023 beim Super Bowl anhatte. Damals präsentierte die Sängerin zum ersten Mal ihren Babybauch und verkündete so ihre Schwangerschaft mit Riot.
Star-Gen geerbt
Die Fotos beweisen jedenfalls, dass Riot das Star-Gen seiner berühmten Eltern geerbt hat. Der Kleine präsentiert nämlich nicht nur wie ein Profi Outfit um Outfit, er scheint sich vor der Kamera auch pudelwohl zu fühlen.
Dass ihr mittleres Kind der Extrovertierte der Familie ist, das verriet Rihanna übrigens schon im letzten Jahr im Gespräch mit dem Magazin „Harper‘s Bazaar“. Damals erklärte sie, Riot sei „einfach urkomisch“ und wache schon in der Früh quietschend auf, weil er singen möchte. „Er ist mein Wecker am Morgen“, lachte die Sängerin.
Rihanna und A$AP Rocky haben drei gemeinsame Kinder: neben Riot Rose auch Söhnchen RZA (4) und Tochter Rocki (1).
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