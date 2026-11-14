Vor Konzert-Hammer: Hier landet Heidi Klum in Wien

Für den Liebsten geht’s nach Wien! Vor dem Tokio-Hotel-Konzert am Sonntag ist das Model bereits in der Hauptstadt angekommen. Mit dabei ist neben Tom Kaulitz und der ganzen Band natürlich auch Hund Fritz. Bei der Ankunft wirkte die sonst so quirlige Entertainerin allerdings etwas müde, nahm sich aber dennoch Zeit für die Fans.
Für gewöhnlich kennt man Heidi Klum bestens gelaunt und stets bereit für die nächste Kamera. Bei ihrer Ankunft in Wien schien diesmal eher eine kleine Verschnaufpause angesagt. Das Model wirkte, laut Augenzeugen, etwas müde – ist aber bei einem harten Tour-Programm auch kein Wunder. Immerhin spielte die beliebte Band, die aktuell wieder einen absoluten Aufschwung erlebt, erst gestern in Leipzig. Und auch eine Heidi muss schließlich nicht rund um die Uhr im Showmodus sein.
Mit Mann und Wau nach Wien
Die Reisebegleitung war jedenfalls prominent und auf vier Pfoten unterwegs. Neben der Band um Tom und Bill Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer war auch Hund Fritz mit von der Partie.
Anlass für den Aufenthalt ist das Konzert von Tokio Hotel am Sonntag, dem 15. November, in der Wiener Stadthalle. Dort steht Tom mit seiner Band im Rahmen der „Arena Tour 2026“ auf der Bühne. Und die Vorfreude der Fans ist offenbar groß: Das Konzert ist bereits ausverkauft.
Diesmal gehört Tom die Bühne
Während sonst häufig Heidi im Rampenlicht steht, gehört die große Bühne diesmal ihrem Mann und seinen Bandkollegen. Ob sie beim Konzert im Publikum mitfeiert, wird sich zeigen. Die passende Begleitung für eine gemütliche Pause vor dem großen Auftritt wäre mit Fritz jedenfalls schon da. Und bis Sonntagabend bleibt auch noch ein bisserl Zeit, die müden Augen auszuruhen. Oder eher doch die Stadt für einen Tag zu genießen.
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