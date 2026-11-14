Vor Konzert-Hammer: Hier landet Heidi Klum in Wien

Diesmal gehört Tom die Bühne

Während sonst häufig Heidi im Rampenlicht steht, gehört die große Bühne diesmal ihrem Mann und seinen Bandkollegen. Ob sie beim Konzert im Publikum mitfeiert, wird sich zeigen. Die passende Begleitung für eine gemütliche Pause vor dem großen Auftritt wäre mit Fritz jedenfalls schon da. Und bis Sonntagabend bleibt auch noch ein bisserl Zeit, die müden Augen auszuruhen. Oder eher doch die Stadt für einen Tag zu genießen.