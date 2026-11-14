Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blaue Budget-Pläne

Würde ein Finanzminister der FPÖ besser sparen?

Community
14.11.2026 16:00
FPÖ-Obmann Herbert Kickl und Finanzminister Markus Marterbauer: Wer ist hier Schmied und wer der ...
FPÖ-Obmann Herbert Kickl und Finanzminister Markus Marterbauer: Wer ist hier Schmied und wer der Schmiedl?(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Die Regierung betreibe Flickschusterei und agiere im Blindflug, die Pläne würden „sicher nicht halten“, sagt die FPÖ. Kritik ist das tägliche Brot der Opposition, und kaum eine Partei beherrscht dieses Handwerk so gut wie die Blauen. Doch wie sähe ein Budget aus, für das die FPÖ selbst geradestehen muss? Könnte sie es besser als die jetzige Regierung?

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Budget der Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS steht auf wackeligen Beinen, darin sind sich auch Experten einig. Die FPÖ spricht von „lauter neuen Belastungen“ für die Bürger und Erleichterungen würden mit neuen Steuern gegenfinanziert. Die Regierungsparteien werfen den Blauen im Gegenzug vor, nur zu kritisieren und keine Alternativen zu liefern. Was glauben Sie? 

Hier geht’s zur Debatte:

Sparen im System
Die Befürworter sagen, eine Partei ohne Rücksicht auf die eigene Klientel in Kammern und Verbänden könne härter durchgreifen. Die FPÖ wolle bei Verwaltung, Förderungen und Zahlungen an Brüssel ansetzen statt bei den Bürgern. Und 2025 habe sie mit der ÖVP gezeigt, dass sie rasch einen Sparplan vorlegen kann, der auch in Brüssel durchgeht.

Sparen im System: Eigentlich auch Sepp Schellhorns Aufgabe
Sparen im System: Eigentlich auch Sepp Schellhorns Aufgabe(Bild: Christof Birbaumer)

Voodoo-Politik?
Wer gleichzeitig ein Nulldefizit, keine neuen Steuern und keine Einschnitte bei Pensionen verspricht, betreibe Voodoo-Politik und muss erklären, wie das zusammengeht. Nur mit Schlagwörtern wie der Verwaltungsreform sei kein haltbares Budget zu machen. Und auch der blaue Sparplan von der geplatzten Koalitionsbildung aus 2025 hat die Bürger nicht verschont.

Ihre Meinung ist gefragt!
Glauben Sie, dass die FPÖ in Regierungsverantwortung anders sparen würde als die jetzige Koalition? Was erwarten Sie von einer Opposition: Kritik oder konkrete Gegenvorschläge? Und welche eine Maßnahme würde Ihrer Meinung nach am meisten zur Sanierung beitragen?
Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
14.11.2026 16:00
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
142.465 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
124.099 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
98.063 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
995 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
687 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Steiermark
Moschee auf Terrorliste, aber Behörden machtlos
604 mal kommentiert
Ein Gericht in Kairo setzt – neben anderen Organisationen und Einzelpersonen in Europa – den ...
Mehr Forum
Verbot oder Prävention
Was hilft wirklich gegen Extremismus?
Diskutieren Sie mit!
Microsoft-Ausfall: Sind wir eigenständig genug?
Kommentar des Tages
Sparstift: „Ohne Kunst und Kultur wird´s finster“
Die Stimme Österreichs
Paketsteuer: Kaufen Sie deshalb anders ein?
Die Stimme Österreichs
Sonntagsöffnung: Auch für andere Städte denkbar?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf