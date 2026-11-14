Würde ein Finanzminister der FPÖ besser sparen?

Die Regierung betreibe Flickschusterei und agiere im Blindflug, die Pläne würden „sicher nicht halten“, sagt die FPÖ. Kritik ist das tägliche Brot der Opposition, und kaum eine Partei beherrscht dieses Handwerk so gut wie die Blauen. Doch wie sähe ein Budget aus, für das die FPÖ selbst geradestehen muss? Könnte sie es besser als die jetzige Regierung?
Das Budget der Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS steht auf wackeligen Beinen, darin sind sich auch Experten einig. Die FPÖ spricht von „lauter neuen Belastungen“ für die Bürger und Erleichterungen würden mit neuen Steuern gegenfinanziert. Die Regierungsparteien werfen den Blauen im Gegenzug vor, nur zu kritisieren und keine Alternativen zu liefern. Was glauben Sie?
Hier geht’s zur Debatte:
Sparen im System
Die Befürworter sagen, eine Partei ohne Rücksicht auf die eigene Klientel in Kammern und Verbänden könne härter durchgreifen. Die FPÖ wolle bei Verwaltung, Förderungen und Zahlungen an Brüssel ansetzen statt bei den Bürgern. Und 2025 habe sie mit der ÖVP gezeigt, dass sie rasch einen Sparplan vorlegen kann, der auch in Brüssel durchgeht.
Voodoo-Politik?
Wer gleichzeitig ein Nulldefizit, keine neuen Steuern und keine Einschnitte bei Pensionen verspricht, betreibe Voodoo-Politik und muss erklären, wie das zusammengeht. Nur mit Schlagwörtern wie der Verwaltungsreform sei kein haltbares Budget zu machen. Und auch der blaue Sparplan von der geplatzten Koalitionsbildung aus 2025 hat die Bürger nicht verschont.
Ihre Meinung ist gefragt!
Glauben Sie, dass die FPÖ in Regierungsverantwortung anders sparen würde als die jetzige Koalition? Was erwarten Sie von einer Opposition: Kritik oder konkrete Gegenvorschläge? Und welche eine Maßnahme würde Ihrer Meinung nach am meisten zur Sanierung beitragen?
Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!