Würde ein Finanzminister der FPÖ besser sparen?

Die Regierung betreibe Flickschusterei und agiere im Blindflug, die Pläne würden „sicher nicht halten“, sagt die FPÖ. Kritik ist das tägliche Brot der Opposition, und kaum eine Partei beherrscht dieses Handwerk so gut wie die Blauen. Doch wie sähe ein Budget aus, für das die FPÖ selbst geradestehen muss? Könnte sie es besser als die jetzige Regierung?