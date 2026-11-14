„Totalausfall!“ Debakel für ÖFB-Geschichtsbücher

Österreichs U17-Team hat gegen Kasachstan eine historische 0:7-Niederlage kassiert. „Es war ein Totalausfall“, so die knallharte Analyse von Teamchef Hermann Stadler.
Schwarzer Tag für Österreichs Nachwuchs: Die U17-Auswahl kassierte am Samstag beim Qualifikationsturnier in Georgien gegen Kasachstan eine historische 0:7-Packung.
Es war die höchste Niederlage seit knapp 30 (!) Jahren. Zuletzt kam Rot-Weiß-Rot 1997 bei der U17-WM in Ägypten ebenfalls mit 0:7 unter die Räder – damals in der Gruppenphase gegen den späteren Weltmeister Brasilien. „Nach so einer Leistung gibt es nichts zu diskutieren. Es war ein Totalausfall“, so Teamchef Hermann Stadler.
EM-Traum praktisch geplatzt
Nach dem torlosen Auftakt gegen Georgien und dieser denkwürdigen Pleite ist Österreichs EM-Traum 2027 in Lettland praktisch geplatzt. Nur die beiden Erstplatzierten erreichen Liga A und spielen weiter um das EM-Ticket.
„Ich hoffe, dass es ein einmaliger Ausrutscher war. Vielleicht haben manche diese Erfahrung gebraucht, um sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und sich langfristig weiterzuentwickeln.“ Gilt auch für den Coach: „Ich werde bei mir selbst anfangen und mich hinterfragen.“
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