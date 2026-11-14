„Totalausfall!“ Debakel für ÖFB-Geschichtsbücher

Es war die höchste Niederlage seit knapp 30 (!) Jahren. Zuletzt kam Rot-Weiß-Rot 1997 bei der U17-WM in Ägypten ebenfalls mit 0:7 unter die Räder – damals in der Gruppenphase gegen den späteren Weltmeister Brasilien. „Nach so einer Leistung gibt es nichts zu diskutieren. Es war ein Totalausfall“, so Teamchef Hermann Stadler.