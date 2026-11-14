„Wahres Wunder“
Alle Menschen nach US-Schiffskollision gerettet
Freitagmittag (Ortszeit) hat ein Tanker auf dem Mississippi ein angedocktes Flusskreuzfahrtschiff gerammt. Dieses ging teilweise unter. Der Unfall ging aber insgesamt glimpflich aus. Es gab keine Todesopfer oder Schwerverletzten. New Orleans Bürgermeisterin Helena Moreno sprach von einem „wahren Wunder“.
„Wir haben keine einzige vermisste Person, was am Mississippi einem wahren Wunder gleichkommt. Und das ist dem hervorragenden Einsatz aller Ersthelfer zu verdanken“, sagte Moreno weiter. Sie sagte, dass zwischen 180 und 190 Menschen an Bord gewesen seien. In ersten US-Medienberichten war noch von 130 Passagierinnen und Passagieren die Rede gewesen. „Es ist unglaublich, dass bei dieser schweren Kollision niemand ums Leben gekommen ist“, schrieb auch US-Präsident Donald Trump auf Truth Social. Die Rettungsarbeit der Ersthelferinnen und Ersthelfer sei „unglaublich“ gewesen.
32 Menschen wurden nach der schweren Schiffskollision in Krankenhäuser gebracht. Keiner von ihnen habe aber schwere Verletzungen erlitten, sagte Moreno. Unter den Verletzten sind außer den Passagierinnen und Passagieren auch zwei Polizisten, die bei der Rettung halfen. Eine Überlebende sagte in einem Interview, es sei wie auf der Titanic gewesen.
Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem Kreuzfahrtschiff nach dem Zusammenstoß mit dem Tanker:
Ursache noch unklar
Wie berichtet, hat der Tanker „Atlantic Asphalt“ am Freitag gegen 12.30 Uhr Ortszeit das am Dock liegende Schiff „American Heritage“ gerammt. Dieses kippte daraufhin zur Seite und blieb im flachen Wasser des Mississippi liegen. Einige Menschen sprangen in Todesangst in das 19 Grad kalte Wasser. Die Rettungsarbeiten liefen sofort an. Bereits kurz nach dem Unglück konnte Entwarnung gegeben werden, dass niemand vermisst werde. Die „American Heritage“ ging zum Teil unter. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Das Kreuzfahrtschiff hatte ungefähr zwei Stunden vor dem Zusammenstoß angelegt.
Der Mississippi wurde im Bereich der Unglücksstelle vorübergehend für den Schiffsverkehr gesperrt. In den nächsten Tage werde man wahrscheinlich neue Informationen haben, sagte die Leiterin der Küstenwache, Melanie Burnham. Die Ermittlungen würden wohl noch „einige Zeit“ dauern. Der Schiffsverkehr solle „so bald wie möglich“ wieder aufgenommen werden, anfangs vermutlich nur in eine Richtung. „Wir wollen sicherstellen, dass diese Untersuchung gründlich durchgeführt wird und wir genau verstehen, was passiert ist, damit wir die Probleme beheben können“, sagte Jeffy Landry, Gouverneur vom zuständigen US-Bundesstaat Louisiana.
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