Alle Menschen nach US-Schiffskollision gerettet

Ursache noch unklar

Wie berichtet, hat der Tanker „Atlantic Asphalt“ am Freitag gegen 12.30 Uhr Ortszeit das am Dock liegende Schiff „American Heritage“ gerammt. Dieses kippte daraufhin zur Seite und blieb im flachen Wasser des Mississippi liegen. Einige Menschen sprangen in Todesangst in das 19 Grad kalte Wasser. Die Rettungsarbeiten liefen sofort an. Bereits kurz nach dem Unglück konnte Entwarnung gegeben werden, dass niemand vermisst werde. Die „American Heritage“ ging zum Teil unter. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Das Kreuzfahrtschiff hatte ungefähr zwei Stunden vor dem Zusammenstoß angelegt.