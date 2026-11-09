Last-Minute-Tor! Lustenau gewinnt „Krisen-Gipfel“

Austria Lustenau hat am Samstag den GAK im Duell zweier zuletzt gebeutelter Mannschaften der Bundesliga dank eines späten Treffers 2:1 (0:1) niedergerungen. Jacob Italiano brachte die Gäste aus Graz in der 9. Minute voran, Seydou Diarra gelang aber kurz nach der Pause (51.) der Ausgleich, ehe Dion Kacuri den Aufsteiger in der 91. Minute noch einmal jubeln ließ. krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).