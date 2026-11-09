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Zahlen aus Wien zeigen

Deutlich weniger Schüler mit Deutsch-Problemen

Wien
09.11.2026 10:52
In Wien haben deutlich weniger Kinder Probleme mit der deutschen Sprache.
In Wien haben deutlich weniger Kinder Probleme mit der deutschen Sprache.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gute Neuigkeiten aus den heimischen Klassenzimmern: In Wien haben deutlich weniger Schüler Probleme mit Deutsch. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die wegen Sprachproblemen mit außerordentlichem Status unterrichtet werden, im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent gesunken.

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Laut aktuellen Zahlen aus dem Büro von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) gab es in den öffentlichen Pflichtschulen mit 1. Oktober 15.174 außerordentliche Schülerinnen und Schüler, das entspricht rund 13 Prozent. Das sei der niedrigste Stand seit dem Schuljahr 2021/22.

Schulanfänger und – deutlich seltener – Quereinsteiger können bis zu zwei Jahre einen außerordentlichen Status erhalten, wenn sie laut dem Einstufungstest MIKA-D dem Unterricht ohne spezielle Deutschförderung nicht gut folgen können.

Bildungsstadträtin Bettina Emmerling zeigt sich über die Zahlen erfreut.
Bildungsstadträtin Bettina Emmerling zeigt sich über die Zahlen erfreut.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Die größten Probleme gibt es in den Volksschulen
Die mit Abstand meisten „Außerordentlichen“ sitzen dementsprechend in der Volksschule: Über alle vier Jahre hinweg machen sie aktuell 18 Prozent der Volksschüler aus, wobei sie sich auf die ersten Klassen konzentrieren. Im vergangenen Schuljahr waren etwa 21 Prozent der Volksschüler „außerordentlich“, unter den Schulneulingen machten sie allerdings fast die Hälfte aus. Im Vergleich zum Schuljahr 2025/26 ist die Zahl der außerordentlichen Schüler laut den aktuellen Zahlen in der Volksschule über alle Klassen hinweg um 14 Prozent zurückgegangen.

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Lob für Sommerschule
Für Bildungsstadträtin Emmerling zeigen die Zahlen in die richtige Richtung. Schulen und Lehrkräfte würden vor allem durch den Stopp des Familiennachzugs für anerkannte Flüchtlinge und eine „konsequente Deutschförderung“ entlastet, betonte sie. Besonders wichtig sei der Rückgang in den Volksschulen, weil Kinder, die von Beginn an dem Unterricht folgen können, gut in die weitere Bildungslaufbahn starten könnten.

„Diesen Erfolg hätten wir schon viel früher haben können, hätte die ÖVP im Bildungsministerium nicht jahrelang gebremst“, kritisierte sie. Gleichzeitig lobte sie die kostenlosen Sommer-Deutschkurse für Schulneulinge mit Deutsch-Problemen in Wien und unter NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr bundesweit eingeführte Maßnahmen wie die Sommerschul-Pflicht für Kinder mit Deutschförderbedarf. Sollen die Zahlen beim Deutschförderbedarf weiter nach unten gehen, brauche es nun eine „faire Verteilung der Integrationslast auf alle Bundesländer“.

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