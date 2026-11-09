Deutlich weniger Schüler mit Deutsch-Problemen

Die größten Probleme gibt es in den Volksschulen

Die mit Abstand meisten „Außerordentlichen“ sitzen dementsprechend in der Volksschule: Über alle vier Jahre hinweg machen sie aktuell 18 Prozent der Volksschüler aus, wobei sie sich auf die ersten Klassen konzentrieren. Im vergangenen Schuljahr waren etwa 21 Prozent der Volksschüler „außerordentlich“, unter den Schulneulingen machten sie allerdings fast die Hälfte aus. Im Vergleich zum Schuljahr 2025/26 ist die Zahl der außerordentlichen Schüler laut den aktuellen Zahlen in der Volksschule über alle Klassen hinweg um 14 Prozent zurückgegangen.