Video: Dragovic trifft, Latte verhindert „Dreier“

Die Wiener Austria hat im dritten Spiel unter Interimstrainer Max Uhlig zumindest wieder einmal angeschrieben. Die Wiener holten am Sonntag bei der WSG Tirol nach davor vier Niederlagen ein 1:1 (1:1) und liegen als Tabellenvorletzter der Fußball-Bundesliga nun zwei Zähler vor Schlusslicht WAC. Krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).