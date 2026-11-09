Speed-Ass verkündet Rücktritt – zum zweiten Mal

Wiley Maple wird seine Skier nach den beiden Abfahrten in Beaver Creek in den Keller stellen – und diesmal endgültig. Vor sieben Jahren hatte der US-Amerikaner schon einmal seinen Rücktritt verkündet ...
„Normalerweise haben nur die ganz Großen die Chance, zweimal in den Ruhestand zu gehen. Aber ich schätze, wenn man verrückt genug ist, dürfen das auch Amateure zweimal“, schrieb der 36-jährige Maple auf Instagram.
Knapp vierjährige Pause
Von Dezember 2019 bis Oktober 2023 hatte der Speed-Spezialist aufgrund anhaltender Rückenprobleme schon einmal seine Karriere auf Eis gelegt, diesmal dürfte es allerdings kein Comeback geben.
Im Laufe seiner Karriere holte Maple 148 Weltcup-Punkte, 2023 fuhr er mit Rang zwölf in Bormio sein bestes Resultat ein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.