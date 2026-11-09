Kopf von berüchtigtem Drogenkartell gefasst

Morde, Drogenhandel, Erpressung

Der auch als „R2“ bekannte Alvarez leitete den Angaben zufolge eine Einheit von Jalisco Nueva Generación, die mit Morden, Drogenhandel und Erpressung in Verbindung gebracht wird. Sein Name wird außerdem im Zusammenhang mit der Ermordung des Bürgermeisters der Großstadt Uruapan, Carlos Manzo, vor einem Jahr genannt. Manzo war bekannt für seinen Kampf gegen Drogenbanden.