Schüsse bei Festnahme
Kopf von berüchtigtem Drogenkartell gefasst
Großer Erfolg im Kampf gegen den Drogenkrieg: In Mexiko ist ein führender Kopf des berüchtigten Drogenkartells Jalisco Nueva Generación gefasst worden. Rafael Alvarez wurde bei der Festnahme durch einen Schusswechsel verletzt.
Sicherheitsminister Omar García Harfuch erklärte am Sonntag (Ortszeit) im Onlinedienst X, dass der Drogenboss nun medizinisch versorgt werde. Der Zugriff sei nach einem Hinweis der US-Anti-Drogen-Behörde DEA erfolgt. Bei dem Einsatz seien noch 19 weitere Menschen festgenommen worden.
Morde, Drogenhandel, Erpressung
Der auch als „R2“ bekannte Alvarez leitete den Angaben zufolge eine Einheit von Jalisco Nueva Generación, die mit Morden, Drogenhandel und Erpressung in Verbindung gebracht wird. Sein Name wird außerdem im Zusammenhang mit der Ermordung des Bürgermeisters der Großstadt Uruapan, Carlos Manzo, vor einem Jahr genannt. Manzo war bekannt für seinen Kampf gegen Drogenbanden.
In Mexiko tobt seit Jahren ein erbitterter Drogenkrieg zwischen rivalisierenden Kartellen. Die USA haben unter Präsident Donald Trump den Kampf gegen lateinamerikanische Drogenbanden verschärft und mehrere Kartelle, darunter Jalisco Nueva Generación, als terroristische Organisationen eingestuft.
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