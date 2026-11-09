Sechs Tore! LASK gewinnt packendes Derby in Ried

Last-Minute-Treffer von Moses Usor (90.) und Krystof Danek (95.) haben dem LASK am Samstag einen 4:2-Sieg im OÖ-Derby beschert. Trotz früher Führung schienen die Athletiker in Ried über ein 2:2 nicht hinauszukommen, nachdem sie das 1:0 zwischenzeitlich sogar aus der Hand gegeben hatten. krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).