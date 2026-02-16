Jeder dritte Europäer leidet unter Schlafstörungen

Die Experten führten systematische Recherchen der wissenschaftlichen Literatur für den Zeitraum von Jänner 2020 bis April 2023 durch und identifizierten dabei die relevanten epidemiologischen Studien sowie Untersuchungen zu den Krankheitskosten. Die wissenschaftlichen Untersuchungen wurden dann erneut analysiert. Berücksichtigt wurden obstruktive Schlafapnoe (OSA; häufige Atmungsaussetzer im Schlaf), Schlaflosigkeit, Narkolepsie (exzessive Tagesschläfrigkeit), Restless-Legs-Syndrom (RLS) und die sogenannte REM-Schlaf-Verhaltensstörung (RBD; Verlust der Muskellähmung während des REM-Schlafs). Insgesamt wurden 47 europäische Staaten berücksichtigt, die ökonomischen Analysen konnten sich nur auf 30 Länder beziehen, weil viele Daten fehlten.