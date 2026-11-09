Hot: Robbie Williams zeigt seine Mega-Muckis

Auf der Aufnahme zeigt sich Robbie Williams nicht nur ohne Shirt. Er präsentiert in sportlicher Bodybuilding-Pose auch seine stählernen Muskeln. Der 52-Jährige scheint vor seiner Tour viel trainiert zu haben, denn nicht nur sein Bizeps, sondern auch seine Bauchmuskeln können sich sehen lassen. Denn kaum ein Gramm Fett verdeckt seinen Sixpack! Und huch? Der Schnappschuss legt auch gleich einige von Robbies Tattoos frei!