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Auf Australien-Tournee

Hot: Robbie Williams zeigt seine Mega-Muckis

Society International
09.11.2026 11:22
Robbie Williams zeigte sich auf Instagram durchtrainiert und mit Mega-Muskeln.
Robbie Williams zeigte sich auf Instagram durchtrainiert und mit Mega-Muskeln.(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/robbiewilliams)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Auftakt für Robbie Williams‘ Britpop-Tournee in Australien! Der Sänger hat sich augenscheinlich sehr intensiv auf seine Auftritte vorbereitet. Denn auf Instagram postete er am Samstag einen Schnappschuss, auf dem sich der 52-Jährigen super durchtrainiert und mit Mega-Muskeln präsentiert.

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Seine Australien-Tour scheint Robbie Williams ganz schön auf Trab zu halten! Auf seinem Social-Media-Kanal teilt der Sänger nicht nur Aufnahmen aus den Konzerthallen, sondern auch Schnappschüsse von den Vorbereitungen auf seine Auftritte. Und dabei bleibt einem fast die Luft weg! 

Achtung, heiß! 
Am Samstag postete er eine Aufnahme von sich, die Herzen höher schlagen lässt. Schnell wird deutlich: Der 52-Jährige besteht fast nur noch aus Muskeln! 

Hier sehen Sie die Aufnahme auf Instagram: 

Auf der Aufnahme zeigt sich Robbie Williams nicht nur ohne Shirt. Er präsentiert in sportlicher Bodybuilding-Pose auch seine stählernen Muskeln. Der 52-Jährige scheint vor seiner Tour viel trainiert zu haben, denn nicht nur sein Bizeps, sondern auch seine Bauchmuskeln können sich sehen lassen. Denn kaum ein Gramm Fett verdeckt seinen Sixpack! Und huch? Der Schnappschuss legt auch gleich einige von Robbies Tattoos frei! 

Neben das Posting schreibt der Sänger: „Ich freue mich riesig, wieder in Australien zu sein … Wir sehen uns heute Abend in Adelaide!“

Superfit mit 52
Man muss dem Sänger einfach Respekt zollen! Immerhin kann der 52-Jährige Muskel-technisch durchaus mit der 20 Jahre jüngeren Konkurrenz mithalten. Hinter seinem Körper steckt harte Arbeit: Für seine Britpop-Tour habe der Sänger besonders intensiv trainiert.

Das Video zeigt Robbie beim Training:

Der Sänger setzt auf Krafttraining, Backstage soll er seine Muskeln sogar mit Widerstandsbändern „aufpumpen“, damit sie während des Auftritts besonders gut zur Geltung kommen. Vor einigen Jahren betonte der Sänger, dass er sich mehr seiner Gesundheit widmen wolle. Er achte vor allem auf seine Rückengesundheit und nehme Signale seines Körpers bewusster wahr. 

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Robbie Williams tourt mit seiner Britpop-Tour aktuell durch Australien, Neuseeland und bald auch durch Südamerika. Im Sommer 2027 stehen dann die ersten Termine für die Europa-Tour an. 

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