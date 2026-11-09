„Wir wollen zu den Olympischen Spielen fahren!“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Stargast diesmal in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: Roger Bader. Der Eishockey-Teamchef sinniert über das Abschneiden beim Deutschland Cup, die anstehende WM 2027, die Russland-Frage, seine bisherigen zehn Jahre als Teamchef und das übergeordnete Ziel Olympia 2030. Außerdem Themen in der Sendung: Rapid, Salzburg, der LASK, die Austria, Christoph Baumgartner, Oliver Glasner, Lando Norris, Max Verstappen und Kimi Antonelli.