„Sind besorgt“: IKG warnt bei Kranzniederlegung

Im Rahmen des jährlichen Gedenkens an die Novemberpogrome 1938 fand in Wien am Montag die Kranzniederlegung statt. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, hat das zum Anlass genommen, vor steigendem Antisemitismus zu warnen.
„Wir sind sehr besorgt“, sagte Oskar Deutsch am Montag nach der Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer in Wien in Beisein von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Vertretern von Regierung und Nationalrat.
Deutsch betonte, wie sehr der Antisemitismus seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 zugenommen habe. So sei es beinahe Alltag, wenn etwa Kinder, die äußerlich als Jüdinnen und Juden erkennbar sind, angestänkert oder gar physisch angegriffen werden. Gedenken an die Novemberpogrome sei immer wichtig gewesen, mittlerweile habe es aber zusätzlich an Bedeutung gewonnen, so der IKG-Präsident.
Österreichs Spitzenpolitik bei Kranzniederlegung
Die Kranzniederlegung war laut IKG der erste gemeinsame offizielle Termin mit Van der Bellen seit dessen kritisierten Aussagen zum Nahostkonflikt. Regierungsmitglieder waren von Bundeskanzler Christian Stocker abwärts vertreten, das Nationalratspräsidium durch Peter Haubner (ÖVP) und Doris Bures (SPÖ). Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig nahm an der Veranstaltung teil.
„Punschkrapfen“ für Rosenkranz
Die Freiheitlichen hatten laut IKG niemanden zum Gedenken entsandt – was vonseiten der jüdischen Gemeinde ohnehin nicht gewünscht ist. Stattdessen haben in der Nacht auf den 9. November Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Umfeld der Jüdischen österreichischen HochschülerInnen (JöH) den Eingang des Veranstaltungsorts eines FPÖ-Heimatabends mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz mit 88 Punschkrapfen verstellt, wurde in einer Aussendung der Hochschülerschaft mitgeteilt.
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