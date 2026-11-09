Post bietet jetzt eigenen Strom- und Gastarif

Ab 9. November sind die beiden Tarife in rund 330 Postfilialen sowie online erhältlich. Wer sich vor Ort beraten lassen möchte, muss nur die letzte Jahresabrechnung mitbringen. Anhand dieser können die Mitarbeiter das mögliche Einsparpotenzial berechnen. Die Energielieferung und die Kundenbetreuung übernimmt weiterhin der Verbund. Ab Februar 2027 wird das Angebot auch bei mehr als 1.350 Postpartnern erhältlich sein. Damit soll der Abschluss insbesondere in kleineren Gemeinden und ländlichen Regionen erleichtert werden.