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Post bietet jetzt eigenen Strom- und Gastarif

Wirtschaft
09.11.2026 11:25
Am gelben Schalter kann man ab 9. November einen Energieliefervertrag abschließen.
Am gelben Schalter kann man ab 9. November einen Energieliefervertrag abschließen.(Bild: PX Media - stock.adobe.com)
Porträt von Lisa Marie Wögerbauer
Von Lisa Marie Wögerbauer

Die Post verkauft ab sofort Strom und Gas. Möglich macht das eine Kooperation mit Verbund. Der neue Stromtarif bietet Neukunden im ersten Jahr einen Rabatt von über 30 Prozent. Ein Vergleich mit dem bestehenden Angebot von Verbund zeigt allerdings: Ein Preisvorteil ergibt sich daraus nicht, aber das Angebot an günstigen Tarifen wird größer. 

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Wer künftig seine Stromrechnung bei der Post besprechen möchte, kann dort auch gleich den Anbieter wechseln. Die Österreichische Post steigt gemeinsam mit Verbund in den Energievertrieb ein und bietet ab sofort eigene Strom- und Gastarife an. Für Konsumenten stellt sich dabei vor allem eine Frage: Ist das neue Angebot tatsächlich günstiger als die bereits bestehenden Tarife am Markt?

Ein erster Vergleich mit dem Stromtarif V-Strom Österreich von Verbund zeigt, dass die Preise sehr nahe beieinanderliegen. Der neue Post-Tarif Post Strom Bonus kostet im ersten Vertragsjahr 12,41 Cent brutto pro Kilowattstunde. Dazu kommt eine monatliche Grundgebühr von 4,92 Euro. Beim regulären Verbund-Tarif liegen die zuvor genannten Vergleichswerte bei zwölf Cent pro Kilowattstunde und 5,04 Euro Grundgebühr.

Die Post baut ihr Portfolio mit einem neuen Strom- und Gastarif aus.
Die Post baut ihr Portfolio mit einem neuen Strom- und Gastarif aus.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Bei einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden ergibt sich daraus ein kleiner Preisvorteil für Verbund: Die jährlichen Energiekosten inklusive Grundgebühr betragen rund 480 Euro, beim neuen Post-Tarif sind es rund 493 Euro. Der Unterschied liegt somit bei knapp 13 Euro im Jahr. Netzkosten, Steuern und sonstige Abgaben sind in dieser Rechnung nicht enthalten.

Rabatt klingt größer als der Preisunterschied
Dass der neue Tarif im ersten Jahr mit einem Rabatt von 31,51 Prozent beworben wird, klingt zunächst nach einer deutlichen Ersparnis. Dahinter stecken 115 Gratis-Energietage, die Neukunden einmalig im ersten Vertragsjahr erhalten. Der Rabatt wird sowohl auf den Arbeitspreis als auch auf die Grundgebühr angerechnet.

Ohne diesen Bonus beträgt der reguläre Arbeitspreis 18,12 Cent brutto pro Kilowattstunde. Die monatliche Grundgebühr liegt dann bei 7,19 Euro. Nach dem ersten Jahr steigen die Kosten somit wieder auf dieses Niveau. Beim verglichenen Verbund-Tarif beträgt der zuvor genannte reguläre Arbeitspreis 18 Cent pro Kilowattstunde.

Der Rabatt macht den Post-Tarif also deutlich günstiger als seinen eigenen regulären Preis. Gegenüber dem bereits bestehenden Verbund-Angebot ergibt sich im ersten Jahr allerdings kein Kostenvorteil. Wer wechseln möchte, sollte daher nicht nur auf den beworbenen Rabatt schauen, sondern auch die Preise nach Ablauf des ersten Vertragsjahres berücksichtigen.

Post will beim Anbieterwechsel beraten
Der Unterschied zum bisherigen Verbund-Angebot liegt vor allem im Vertriebsweg. Während Stromtarife üblicherweise online oder direkt beim Energieanbieter abgeschlossen werden, setzt die Post zusätzlich auf persönliche Beratung in ihren Filialen.

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Ab 9. November sind die beiden Tarife in rund 330 Postfilialen sowie online erhältlich. Wer sich vor Ort beraten lassen möchte, muss nur die letzte Jahresabrechnung mitbringen. Anhand dieser können die Mitarbeiter das mögliche Einsparpotenzial berechnen. Die Energielieferung und die Kundenbetreuung übernimmt weiterhin der Verbund. Ab Februar 2027 wird das Angebot auch bei mehr als 1.350 Postpartnern erhältlich sein. Damit soll der Abschluss insbesondere in kleineren Gemeinden und ländlichen Regionen erleichtert werden.

Zitat Icon

Es braucht Angebote, die einfach bei den Menschen ankommen.

Elisabeth Zehetner (ÖVP), Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus

Bild: BMWET/Holey

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) begrüßt die Zusammenarbeit und verweist auf die Bedeutung des Wettbewerbs: „Leistbare Energie braucht Wettbewerb und Angebote, die einfach bei den Menschen ankommen.“

Auch Gastarif im Angebot
Neben Strom bietet die Post mit Post Gas Sorglos auch einen Gastarif an. Der Arbeitspreis liegt bei 10,56 Cent brutto pro Kilowattstunde, die monatliche Grundgebühr bei 7,19 Euro. Für die ersten zwölf Belieferungsmonate gilt eine Preisgarantie auf Arbeits- und Grundpreis. Auch beim Stromtarif beträgt die Preisgarantie zwölf Monate. Beide Angebote haben eine Mindestvertragslaufzeit von ebenfalls zwölf Monaten.

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