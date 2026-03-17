So krank macht uns schlechter Schlaf

Individuelles Schlafbedürfnis: Nicht jeder schläft gleich

Interessant: Jeder Mensch hat ein individuelles Schlafbedürfnis, das genetisch festgelegt ist. Während der eine schon mit sechs Stunden auskommt, braucht der andere acht oder neun Stunden, um sich erholt zu fühlen. Entscheidend ist nicht nur die Dauer, sondern die Qualität des Schlafs. Fragmentierter oder unruhiger Schlaf kann sogar schlechter wirken als kompakter Schlaf von weniger Stunden.