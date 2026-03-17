So krank macht uns schlechter Schlaf

Im Interview mit krone.tv erklärt Schlafmediziner und Neurologe Dr. Michael Saletu, wie wichtig Schlaf für unsere Gesundheit ist – und warum nicht jeder gleich viel Schlaf benötigt.
Schlaf ist der wichtigste biologische Regenerationsprozess: Im Tiefschlaf regenerieren Muskeln, Zellen werden erneuert und schädliche Eiweiße aus dem Gehirn abtransportiert. Besonders entscheidend ist die zweite Nachthälfte: Im REM-Schlaf verarbeitet unser Gehirn Erlebnisse und Emotionen des Tages. Wer regelmäßig zu wenig schläft, riskiert nicht nur Müdigkeit, sondern auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselprobleme und neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer.
Individuelles Schlafbedürfnis: Nicht jeder schläft gleich
Interessant: Jeder Mensch hat ein individuelles Schlafbedürfnis, das genetisch festgelegt ist. Während der eine schon mit sechs Stunden auskommt, braucht der andere acht oder neun Stunden, um sich erholt zu fühlen. Entscheidend ist nicht nur die Dauer, sondern die Qualität des Schlafs. Fragmentierter oder unruhiger Schlaf kann sogar schlechter wirken als kompakter Schlaf von weniger Stunden.
Gadgets ersetzen keine Beobachtung
Auch moderne Schlaf-Gadgets liefern nicht immer verlässliche Werte, besonders bei Menschen mit Schlafproblemen. Dr. Saletu betont: Wer wissen will, wie er wirklich schläft, sollte auf Tagesform, Leistungsfähigkeit und das persönliche Schlaffenster achten – nicht auf Prozentwerte auf dem Tracker. Kurze Powernaps von 15 Minuten untertags können zusätzlich helfen, die Leistungsfähigkeit zu steigern.
Wer seinen individuellen Schlaf kennt und auf die Qualität achtet, stärkt körperliche Gesundheit, mentale Balance und emotionale Widerstandskraft. Schlaf ist kein Luxus, sondern ein entscheidender Faktor für ein gesundes, leistungsfähiges Leben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.