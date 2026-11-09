Video: Hartberg jubelt – Doppelpack von Hoffmann

Der TSV Hartberg befindet sich weiter auf dem Vormarsch. Die Oststeirer gewannen am Sonntag durch Tore von Konstantin Schopp (3.) und Marco Hoffmann (35., 77.) daheim gegen Altach 3:0, holten ihren vierten Pflichtspielsieg in Folge. Krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).