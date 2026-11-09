Flugabgabe: Marterbauer tadelt Landeshauptleute

Länder einhellig für Streichung

Erst am vergangenen Freitag hatten sich die Landeschefs auf der Landeshauptleutekonferenz im Vorarlberger Mellau einhellig für eine Streichung der Flugabgabe ausgesprochen. Marterbauer verdeutlichte in diesem Zusammenhang nochmals seine Position. „Ich sehe es kritisch, wenn mir andere Gebietskörperschaften ausrichten, dass ich auf Staatseinnahmen verzichten und gleichzeitig das Budget konsolidieren soll.“ Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte sich zuletzt hingegen „gesprächsbereit“ zu einer möglichen Streichung der Flugabgabe gezeigt.