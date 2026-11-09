Nach Betrugsurteil: Benko geht in Berufung

„Showdown“ mit Haselsteiner

Benko war vorgeworfen worden, die Familienstiftung von Strabag-Gründer Hans Peter Haselsteiner durch eine wahrheitswidrige Garantieerklärung um rund fünf Millionen Euro geschädigt zu haben. Der Richter begründete den Schuldspruch vor allem damit, dass Benko Haselsteiner bezüglich seiner eigenen, damaligen finanziellen Lage getäuscht haben soll – wir berichteten via Liveticker. Haselsteiner hatte selbst als Zeuge ausgesagt, dabei hatte er durchaus emotionale Worte für seinen ehemaligen Geschäftspartner Benko gefunden.