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Causa Haselsteiner

Nach Betrugsurteil: Benko geht in Berufung

Tirol
09.11.2026 11:58
René Benko mit seinem Verteidiger Norbert Wess in Innsbruch.
René Benko mit seinem Verteidiger Norbert Wess in Innsbruch.(Bild: APA/EXPA/ JOHANN GRODER)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

René Benkos Verteidiger werden gegen die Verurteilung wegen Betrug Rechtsmittel einlegen, wie am Montag bekannt wurde. Der Rekord-Pleitier war nicht rechtskräftig zu zwei Jahren unbedingter Haft als Zusatzstrafe verurteilt worden.  

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Es kam wenig überraschend, nachdem Anwalt Norbert Wess bereits am Donnerstagabend nach der Urteilsverkündung gemeint hatte, die Begründung von Richter Norbert Hofer nicht nachvollziehen zu können: Am Montag legten die Verteidiger von Rekord-Pleitier René Benko Rechtsmittel ein, konkret wurde Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung angemeldet. 

Einmal Schuld-, einmal Freispruch
Ob die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ebenfalls Rechtsmittel erheben wird, war vorerst offen. Benko war am Donnerstag wegen schweren Betrugs zu einer Zusatzstrafe von zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Im zweiten Verfahrensstrang rund um ein Luxus-Gewehr gab es allerdings einen Freispruch für den einstigen Immobilienjongleur. 

Haselsteiner hatte am vergangenen Mittwoch vor Gericht als Zeuge ausgesagt.
Haselsteiner hatte am vergangenen Mittwoch vor Gericht als Zeuge ausgesagt.(Bild: Christof Birbaumer)

Die Strafe wird zu einem bereits Ende September rechtskräftig gewordenen Urteil gegen Benko wegen betrügerischer Krida über 30 Monate unbedingter Haft hinzugerechnet. Der Oberste Gerichtshof könnte im Fall einer erfolgreichen Nichtigkeitsbeschwerde das Urteil aufheben und eine neuerliche Verhandlung anordnen. Die Berufung betrifft das Strafmaß und richtet sich hingegen an das Oberlandesgericht.

„Showdown“ mit Haselsteiner
Benko war vorgeworfen worden, die Familienstiftung von Strabag-Gründer Hans Peter Haselsteiner durch eine wahrheitswidrige Garantieerklärung um rund fünf Millionen Euro geschädigt zu haben. Der Richter begründete den Schuldspruch vor allem damit, dass Benko Haselsteiner bezüglich seiner eigenen, damaligen finanziellen Lage getäuscht haben soll – wir berichteten via Liveticker. Haselsteiner hatte selbst als Zeuge ausgesagt, dabei hatte er durchaus emotionale Worte für seinen ehemaligen Geschäftspartner Benko gefunden. 

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Der neue Krida-Vorwurf betraf ein Jagdgewehr im Wert von rund 80.000 Euro, das Benko vor dem Insolvenzverwalter bzw. seinen Gläubigern verheimlicht haben soll. Diesen Vorwurf sah das Schöffengericht als nicht begründet an.

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