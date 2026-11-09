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Zu feuchter Schnee

Hitzesommer sorgt jetzt für erhöhte Lawinengefahr

Wissen
09.11.2026 10:55
Fällt zu früh Schnee auf noch warme Böden, steigt die Gefahr von Lawinen.
Fällt zu früh Schnee auf noch warme Böden, steigt die Gefahr von Lawinen.(Bild: msnobody - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Hitzesommer 2026 hängt viel vom Timing des ersten Wintereinbruchs ab: Fällt der Schnee zu früh auf noch aufgeheizte Böden, steigen die Gefahr von Gleitschneelawinen und die Belastung für den Permafrost, warnen Fachleute.

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Eine frühe, mächtige Schneedecke isoliert demnach den Boden und verhindert, dass dieser weiter auskühlt. An der Unterseite bleibt der Schnee feucht. Das erhöht die Lawinengefahr, denn „auf glattem Untergrund wie Gras oder Felsplatten kann die gesamte Schneedecke dann plötzlich abrutschen“, erklärt Alec van Herwijnen. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Lawinenbildung am Schweizer WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF). Nach extremen Sommern könne dieses Phänomen auch an sonst kaum betroffenen, hoch gelegenen Nordhängen auftreten.

Risiko für Permafrost
Auch für den hochalpinen Permafrost – den dauerhaft gefrorenen Boden oberhalb von rund 2500 Metern über Meer – spielt das Timing des Schneefalls eine Schlüsselrolle. Eine früh geschlossene Schneedecke speichert die Sommerhitze wie eine Daunendecke im Boden, wodurch die Wärme tiefer ins Gestein vordringt.

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Zusammen mit den vorangegangenen Wärmejahren drohen Eisverluste im Untergrund und eindringendes Schmelzwasser, was die Stabilität ganzer Bergflanken schwächt und Felsstürze begünstigt. Kühlt der Boden vor dem Einschneien hingegen gründlich aus, dämpft dies die Folgen des Rekordsommers ab, betont der Experte des SLF.

Wassermangel droht
Probleme könnten außerdem bei der künstlichen Beschneiung entstehen: Neben ausreichend tiefen Lufttemperaturen von idealerweise unter minus fünf Grad spielen auch die Wassertemperaturen eine Rolle. Sind Bäche und Speicherseen infolge des Sommers zu warm, sinkt der Wirkungsgrad der Schneekanonen. Zudem könnten ausgetrocknete Reservoirs in tieferen Lagen und Mittelgebirgen dazu führen, dass im Jänner und Februar 2027 nicht genügend Wasser vorhanden ist, um neue Reserven für das Folgejahr anzulegen.

Wie außergewöhnlich warm der vergangene Sommer war, zeigt eine Messreihe auf dem Weissfluhjoch oberhalb des Schweizer Ortes Davos auf 2536 Metern über dem Meeresspiegel. Dort fiel von Juli bis September erstmals seit Beginn der Messungen vor 90 Jahren kein Schnee, hieß es vom SLF.

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