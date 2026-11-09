Hitzesommer sorgt jetzt für erhöhte Lawinengefahr

Eine frühe, mächtige Schneedecke isoliert demnach den Boden und verhindert, dass dieser weiter auskühlt. An der Unterseite bleibt der Schnee feucht. Das erhöht die Lawinengefahr, denn „auf glattem Untergrund wie Gras oder Felsplatten kann die gesamte Schneedecke dann plötzlich abrutschen“, erklärt Alec van Herwijnen. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Lawinenbildung am Schweizer WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF). Nach extremen Sommern könne dieses Phänomen auch an sonst kaum betroffenen, hoch gelegenen Nordhängen auftreten.