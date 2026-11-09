El Nino half mit
Kreuzfahrt-Pianist über Bord: Fischer als Retter
Hochseefischer haben am Freitag vor der Küste Kaliforniens einen äußerst ungewöhnlichen Fang gemacht. Sie zogen aber keinen dicken Fisch, sondern den neun Stunden zuvor ins Wasser gefallenen Pianisten des Kreuzfahrtschiffes „Ovation of the Seas“ aus dem Pazifik.
Sean Norton und Grant Garrett waren gerade auf Marlin-Fang, als sie über 30 Kilometer vor der Küste von Los Angeles etwas im Wasser treiben sahen. „Als wir näher kamen, sahen wir, dass es ein Mensch ist“, sagte Garrett dem Sender „CBS2“. Die beiden Angler zogen ihn an Bord. „Grant und ich packten ihn jeweils unter einem Arm und hievten ihn hoch“, erzählte Norton. „Er stand völlig unter Schock.“
„Danke, ich dachte, ich würde sterben“
Als der Gerettete wieder sprechen konnte, verriet er, dass er als Pianist auf dem 14 Decks hohen Kreuzfahrtschiff „Ovation of the Seas“ der Reederei Royal Caribbean arbeitete. Seine erste Reaktion laut Norton: „Er sagte: ,Danke, ich dachte, ich würde sterben‘“, erinnerte sich Norton. Der Pianist wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Pianist überlebte dank El Nino
Nach Angaben von US-Küstenwachen-Sprecher Adam Yacenda hat der Gerettete es dem außergewöhnlichen El-Nino-Jahr zu verdanken, dass er noch lebt: „Der Pazifik ist noch 23 Grad warm. In keinem anderen Jahr hätte der Mann es sonst geschafft, sich zehn Stunden über Wasser zu halten, weil es viel zu kalt gewesen wäre.“
Nach Schätzungen der Rettungskräfte war der Pianist neun Stunden im Wasser und schwamm um sein Leben. Wie genau er ins Meer stürzte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
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