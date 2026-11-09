Kreuzfahrt-Pianist über Bord: Fischer als Retter

Sean Norton und Grant Garrett waren gerade auf Marlin-Fang, als sie über 30 Kilometer vor der Küste von Los Angeles etwas im Wasser treiben sahen. „Als wir näher kamen, sahen wir, dass es ein Mensch ist“, sagte Garrett dem Sender „CBS2“. Die beiden Angler zogen ihn an Bord. „Grant und ich packten ihn jeweils unter einem Arm und hievten ihn hoch“, erzählte Norton. „Er stand völlig unter Schock.“