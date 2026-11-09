Kaulitz-Twins packen über „Wetten, dass..?“ aus!

Die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom wecken am 5. Dezember die Samstagabendliveshow „Wetten, dass..?“ aus ihrem Schlummer. Sie folgen als Moderatoren einmalig auf Thomas Gottschalk und sorgten bereits für einen Rekordandrang auf Tickets. Wer keines ergattert hat, kann die Sendung im ORF verfolgen.
In einem APA-Interview verraten die Tokio-Hotel-Bandmitglieder, dass mit Promis aus Hollywood zu rechnen ist, und glauben, auch Jüngere ansprechen zu können. Eine klare Attacke auf Thomas Gottschalk, der immer versuchte, besondere Hollywoodstars in die Show zu holen.
„Haben uns die Sendung manifestiert“
Für die Zwillinge ist die legendäre Show eine besondere Kindheitserinnerung. „Ich muss direkt an unsere Kindheit denken! Wie wir, frisch gebadet, mit der ganzen Familie vor dem Fernseher sitzen, die große Samstagabendshow schauen und Abendbrot im Pyjama essen“, erzählt Bill voller Nostalgie.
„Das hätte ich jetzt auch gesagt“, ergänzt sein Bruder Tom. „,Wetten, dass..?‘ steht für mich, oder für uns, einfach für großes Entertainment am Samstagabend. Alle kommen zusammen und schauen sich die Sendung an und haben Spaß. Für uns ist ein Traum wahr geworden, jetzt diese Show moderieren zu dürfen, nachdem ich damals bei der ,1LIVE Krone‘ einfach nur einen Witz machen wollte, als ich gesagt hab, ja, die Gerüchte stimmen, wir übernehmen ,Wetten, dass..?‘. Wir haben uns die Sendung manifestiert.“
„Wir kommen, als wir selbst“
Die Rollenverteilung am 5. Dezember stehe schon fest, erklärte Tom auf die Frage, ob sie „Unruhe stiften“ werden. „Wir kommen als wir selbst, also wie man uns auch in unserer Netflix-Serie sieht oder im Podcast hört.“ Unruhe stiften seit nicht geplant. Das sei zu hart ausgedrückt „Wir sind ja keine klassischen Moderatoren, und wir wollen einfach viel Spaß haben.“
Bruder Bill hingegen ist der Unruhe nicht abgeneigt. Er das schon ganz passend. „Wir haben natürlich viele Ideen und große Pläne für die Sendung, mit tollen Gästen und super Wetten, die wir regelmäßig mit der Redaktion besprechen. Die Sendung ist ja sowieso nur bedingt planbar, es ist eine Livesendung, und man weiß am Ende nie was passiert. Wir freuen uns einfach sehr auf die Sendung, und hoffen, dass man diese Energie dann auch spürt und wir unsere Freude am Moderieren der Sendung an alle Zuschauenden übertragen, egal ob im Saal selbst oder vor dem Fernseher.“
Und wer sind die Gäste?
Neugierig sind im Augenblick natürlich alle, ob die Tokio-Hotel-Zwillinge beim ZDF alle ihre Traumgäste durchbringen konnten. Bill verrät nur so viel: „Ja, also wir stehen natürlich mit vielen oder allen großen Namen in Kontakt. Die Liste an Wunschgästen ist sehr lang, so viel Zeit werden wir in der Sendung gar nicht haben. Wer am Ende dann auf der Couch sitzt, sehen Sie am 5. Dezember.“
Für Heidi Klums Ehemann Tom ist klar, dass nicht jeder einfach so zusagen könne: „Wir kennen das selbst sehr gut, wenn man die Anfrage für so eine große Show bekommt, muss das natürlich auch in den Kalender passen. Wir haben auf jeden Fall das ein oder andere Mal selbst zum Hörer gegriffen und hier und da mal nachgefragt. Hollywood bringen wir beide zum Glück ja selbst schon mit (lacht).“
Bill dazu: „Ach, du schon wieder, so arrogant. Wir sind sicher nicht die einzigen aus Hollywood, so viel kann man schon mal verraten.“
„Haben ältere als auch jüngere Fans“
Bill und Tom treten in große Fußstapfen und sollen die Show auch Jüngeren schmackhaft machen. Eine „mission impossible“ im Fernsehen?
Bill: „Haha, das glauben wir nicht. Natürlich treten wir in große Fußstapfen, vor allem, weil wir ja auch keine klassischen Moderatoren sind. Aber am Ende wollen wir einfach nur, dass jede Person die Sendung gerne schaut und von uns, den Wetten und den Gästen entertaint wird. Natürlich sind wir jetzt noch jung, ich selbstverständlich noch etwas jünger als Tom (lacht), und bringen deswegen vielleicht eine jüngere Zielgruppe mit.
Tom: „Auf jeden Fall, wir sind jetzt selbst schon seit über 20 Jahren in den Medien unterwegs und haben deswegen sowohl ältere als auch jüngere Fans. Wir sehen das immer bei unseren Konzerten mit der Band, dass wir inzwischen sehr viele Personen unterschiedlicher Altersgruppen in den vordersten Reihen stehen haben, was natürlich superschön ist.“
Wirklich nur eine einmalige Sache?
Die beiden werden „Wetten, dass..?“ nur einmal präsentieren. Dabei bleiben sie auch, auch wenn „Kaulitz & Kaulitz“ auch nicht nach der 1. Staffel vorbei war.
„Für uns stand von Anfang an fest, dass wir uns auf eine Sendung konzentrieren werden“, so Tom. „Genau, wir sind selber ja auch sehr viel unterwegs und haben viele tolle Projekte, deswegen konzentrieren wir uns jetzt, wie Tom sagt, auf eine Sendung und hoffen einfach, dass es allen gefällt. Aber ja, wie Sie schon richtig erkannt haben, gehen alle Projekte, die uns Spaß machen, wie die Netflix-Serie oder unser Podcast, weiter“, begräbt Bill Hoffnungen auf weitere Shows.
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