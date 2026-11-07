US-Regierung verschob Treffen mit Tech-Spitzen

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat ein für Freitag geplantes Treffen mit Spitzenmanagern der Tech-Branche verschoben. Dem Technologie-Beirat des Weißen Hauses gehören unter anderem Nvidia-Chef Jensen Huang und der Chef des Facebook-Konzerns Meta, Mark Zuckerberg, an, wie das Energieministerium mitteilte. Es nannte auf seiner Internetseite den kommenden Freitag als neuen Termin. Das Weiße Haus äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu.
Technologieaktien hatten am Donnerstag an der Börse kräftig nachgegeben. Grund waren wachsende Sorgen, dass ein neuer, nun von den Demokraten kontrollierter Kongress ab Jänner die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) bremsen könnte. Ein weiterer Auslöser waren Befürchtungen, dass sich die milliardenschweren Investitionen in den Ausbau von KI nicht ausreichend auszahlen. Wegen der Marktturbulenzen beobachten Manager im Silicon Valley und Politiker in Washington die Branche genauer.
Der Beirat des Präsidenten für Wissenschaft und Technologie (President‘s Council of Advisors on Science and Technology) ist ein externes Gremium zur Beratung Trumps. Außerdem zählen AMD-Chefin Lisa Su, Oracle-Technologiechef Larry Ellison sowie Marc Andreessen, der Mitgründer der Wagniskapitalfirma Andreessen Horowitz, zu den Mitgliedern.
Der ursprünglichen Ankündigung zufolge sollte das Gremium Trumps KI-Arbeitsgruppe „Super Intelligence Task Force“ beraten. In der Arbeitsgruppe sitzen Kabinettsmitglieder, von Trump ernannte Amtsträger und Mitarbeiter des Weißen Hauses. Superintelligenz ist der von Trump bevorzugte Begriff für KI.
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