US-Regierung verschob Treffen mit Tech-Spitzen

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat ein für Freitag geplantes Treffen mit Spitzenmanagern der Tech-Branche verschoben. Dem Technologie-Beirat des Weißen Hauses gehören unter anderem Nvidia-Chef Jensen Huang und der Chef des Facebook-Konzerns Meta, Mark Zuckerberg, an, wie das Energieministerium mitteilte. Es nannte auf seiner Internetseite den kommenden Freitag als neuen Termin. Das Weiße Haus äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu.