Bregenz will auch gegen die „Wundertüte“ gewinnen

Fragezeichen zum Gegner

Und ausgerechnet gegen die vom gebürtigen Vorarlberger Jürgen Kerber betreuten Wiener geht es heute ab 14.30 Uhr – ein vermeintlicher Pflichtsieg. „Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Aber für mich ist Rapid II, wie auch Liefering oder das zweite Team von Sturm Graz, eine Wundertüte“, erklärt Schneider. „Da weißt du nie, was kommt, wen sie von der Bank bringen.“