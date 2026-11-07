Neuer Angriffswelle auf Kiew und Umland gestartet

Ausfälle von Heizungen und Wasserversorgung

Russland führt seit 2022 einen verheerenden Angriffskrieg gegen die Ukraine und greift seit Wochen verstärkt Energieanlagen an, vor allem in Kiew und der Umgebung der Hauptstadt. Infolgedessen müssen Millionen Ukrainer mit Stromsperren, Ausfällen der Wasserversorgung und Heizung leben.