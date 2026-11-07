Wird er der teuerste Goalie der Fußballgeschichte?

Verlässt Zion Suzuki Aston Villa nach gerade einmal einer Saison etwa schon wieder? Wie „Teamtalk“ schreibt, sollen sowohl Paris Saint-Germain als auch Real Madrid an den Diensten des japanischen Goalies interessiert sein. Dem englischen Portal zufolge könnte der 24-Jährige im Sommer zum teuersten Torhüter der Fußballgeschichte werden.
Suzuki war im August als Nachfolger von Emiliano Martinez zu Aston Villa gewechselt, in acht Premier-League-Einsätzen hielt er zweimal die Null.
Mit seinen Leistungen hat sich der 1,90m-Mann auf die Wunschlisten so mancher Topklubs gespielt. Nachdem der Ligue-1-Meister PSG im Sommer mit seinen Bemühungen leer ausgegangen war, soll der Verein kommendes Jahr eine neue Offensive starten. Damit sind die Franzosen allerdings nicht allein, auch Real Madrid dürfte es auf Suzuki abgesehen haben.
Vertrag bis 2031
Das Problem: Der Keeper hat in Birmingham einen langfristigen Vertrag unterschrieben, bis 2031 soll er bei den „Villans“ zwischen den Pfosten stehen. Entsprechend teuer könnte ein Wechsel für die Interessenten werden, laut „Teamtalk“ sogar historisch teuer ...
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