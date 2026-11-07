Wird er der teuerste Goalie der Fußballgeschichte?

Mit seinen Leistungen hat sich der 1,90m-Mann auf die Wunschlisten so mancher Topklubs gespielt. Nachdem der Ligue-1-Meister PSG im Sommer mit seinen Bemühungen leer ausgegangen war, soll der Verein kommendes Jahr eine neue Offensive starten. Damit sind die Franzosen allerdings nicht allein, auch Real Madrid dürfte es auf Suzuki abgesehen haben.