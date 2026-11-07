WEGA überrascht Einbrecher in Wiener Wohnung

Mit einer Leiter soll ein 32-Jähriger in der Nacht auf Samstag in eine Wohnung in Wien-Favoriten eingestiegen sein. Doch eine Zeugin bemerkte den ungebetenen Besucher und schlug Alarm. Für den mutmaßlichen Einbrecher gab es schließlich kein Entkommen: Die WEGA rückte an und stellte den Mann direkt in der Wohnung.
Gegen 0.30 Uhr beobachtete eine Frau, wie ein Mann mithilfe einer Leiter auf den Balkon einer Wohnung kletterte. Kurz darauf bemerkte sie auch den Lichtschein einer Taschenlampe im Inneren der Räumlichkeiten. Für sie war klar: Hier stimmt etwas nicht! Sie verständigte umgehend den Polizeinotruf.
Beamte umstellten das Gebäude
Die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten umstellten daraufhin das Gebäude. Währenddessen verschafften sich WEGA-Kräfte über eine eingeschlagene Terrassenscheibe Zutritt zur Wohnung. Im Inneren konnten sie den mutmaßlichen Einbrecher schließlich anhalten.
Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 32-jährigen österreichischen Staatsbürger. Er wurde von Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse festgenommen.
Hammer und Schraubenzieher sichergestellt
Bei dem Einsatz stellten die Beamten zudem mutmaßliches Einbruchswerkzeug sicher: einen Hammer, zwei Schraubenzieher und ein Paar Handschuhe. Der 32-Jährige befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Seine Vernehmung steht noch aus.
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