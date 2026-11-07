WEGA überrascht Einbrecher in Wiener Wohnung

Mit einer Leiter soll ein 32-Jähriger in der Nacht auf Samstag in eine Wohnung in Wien-Favoriten eingestiegen sein. Doch eine Zeugin bemerkte den ungebetenen Besucher und schlug Alarm. Für den mutmaßlichen Einbrecher gab es schließlich kein Entkommen: Die WEGA rückte an und stellte den Mann direkt in der Wohnung.