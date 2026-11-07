Katja Burkard: Töchter nach Verlobung stinksauer!

Mahr kochte Qualle

Beim Kochen nimmt sie sich selbst auf die Schippe: „Nur wo es bei mir echt hakt, das ist die Koch-Katja. Da fühlen sich bei mir zu Hause alle eher ein bisschen bedroht, wenn ich sage, ich koche jetzt was.“ Ihr Mann kümmert sich ums Essen: „Der kocht mir dann was und sagt, dann iss doch wenigstens das die Woche, damit du was Gescheites zum Essen hast.“ Einmal gab es Qualle: „Und dann hat er mir am Ende gesagt, das war Jellyfish, also Qualle. Deshalb mach das nie wieder mit mir, bitte nie wieder!“