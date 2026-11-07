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Katja Burkard: Töchter nach Verlobung stinksauer!

Society International
07.11.2026 11:15
Die RTL-Moderatorin Katja Burkard und der Medienmanager Hans Mahr sind seit 2025 verheiratet. ...
Die RTL-Moderatorin Katja Burkard und der Medienmanager Hans Mahr sind seit 2025 verheiratet. Jetzt packt sie über den Antrag im Urlaub aus und was die Töchter dazu gesagt haben!(Bild: RTL/Julia Feldhagen)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Joachim Llambis Radio-Talkshow „Herr Llambi lädt ein“ packt Katja Burkard („RTL Punkt 12“) jetzt aus und erzählt, warum ihre Töchter nach dem Heiratsantrag von Hans Mahr stinksauer waren. 

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28 Jahre waren Katja Burkard und Hans Mahr ein Paar, bevor sie heirateten. Den Antrag machte Hans im Urlaub. Katja hatte schon fast nicht mehr damit gerechnet: „Und ich saß da so und dachte, na, wer weiß, vielleicht doch. Nix, nix passiert. Okay, dann nicht.“ An den Kniefall erinnert sie sich mit Humor: „Und dann hat er mich gefragt, ob ich denn wohl nicht wieder hochkomme.“ Auch der Ring war eine Überraschung: „Und ich muss sagen, den hat er sogar noch selber designt und so.“

Töchter waren stinksauer
Die Töchter erfuhren erst nach dem Antrag von der Verlobung. „Als wir dann nach Hause kamen und den Kindern das erzählt haben, waren die stinksauer, weil sie haben gesagt, er hätte ja eigentlich auch bei ihnen um meine Hand anhalten müssen.“ Nach einer zwischenzeitlichen Trennung fanden Katja und Hans wieder zusammen. „Happier than ever, muss ich wirklich sagen.“

Über ihren 60. Geburtstag sagt Katja Burkard: „Ich habe keine Sekunde mit diesem Datum gehadert.“ Besonders stolz ist sie auf ihre Töchter: „Die Mädels sind richtig gut gelungen und sind zwei tolle junge Frauen inzwischen.“ Und: „Die sind wirklich die Augensternchen in meinem Leben.“

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Mahr kochte Qualle
Beim Kochen nimmt sie sich selbst auf die Schippe: „Nur wo es bei mir echt hakt, das ist die Koch-Katja. Da fühlen sich bei mir zu Hause alle eher ein bisschen bedroht, wenn ich sage, ich koche jetzt was.“ Ihr Mann kümmert sich ums Essen: „Der kocht mir dann was und sagt, dann iss doch wenigstens das die Woche, damit du was Gescheites zum Essen hast.“ Einmal gab es Qualle: „Und dann hat er mir am Ende gesagt, das war Jellyfish, also Qualle. Deshalb mach das nie wieder mit mir, bitte nie wieder!“

Kylie Minogues „Can’t Get You Out of My Head“ weckt eine besondere Erinnerung an ihre Tochter: „Als dieses Lied rauskam, war meine Tochter ein paar Monate alt und ich habe das Lied oft gehört.“ Katja machte aus dem Refrain ein persönliches Lied: „Und dann habe ich immer gesungen, Mama, Mama, und so habe ich ihr beigebracht, Mama zu sagen, mit diesem Song.“

Katja Burkard
Katja Burkard(Bild: RTL/Boris Breuer)

Vor ihrem ersten „Let’s Dance“-Tanz, dem langsamen Walzer, ließ Katja Burkard für einen Stresstest Speichelproben untersuchen. Die Laborantin habe ihr gesagt, die Werte der anonymisierten Person deuteten auf eine Panikattacke hin. Katja stand trotzdem vor der Jury: „Ich war danach nicht beim Arzt, sondern ich stand vor dir, der Motsi und dem Jorge. Jetzt weißt du mal, wie mir da die Düse ging.“

Katja Burkard ist am Sonntag bei „Herr Llambi lädt ein“ zu Gast. Die Sendung läuft zwischen 11 und 14 Uhr bei RTL Radio und ist ab 14 Uhr auf RTLRadio.de abrufbar.

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