Babler braucht einen Job

Noch-Vizekanzler Andreas Babler scheint in Hinblick auf seine Ablöse auf Zeit zu spielen. Angeblich lässt er durchblicken, dass es keineswegs so sicher wäre, dass er mit Jahresbeginn sowohl als Regierung-Vize, als auch als SPÖ-Chef gehen würde. Und SPÖ-intern dürfte vor allem die Frage seiner würdigen Versorgung Probleme machen. Auf gut Deutsch: Babler braucht einen adäquaten Job.