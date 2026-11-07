Wunderkind zu Real: „Versaut“ ihm United den Deal?

Die Ablösesumme wäre bei einem Wechsel innerhalb der Premier League deutlich höher ausgefallen, weil sie laut Reglement Verhandlungen zwischen den Vereinen verlangen und nicht mit Fixsummen besiegelt sind. Manchester United hätte bei einem Wechsel im Inland mit einer Summe von mehr als drei Millionen Pfund gerechnet. Zudem hätte sich der Klub eine Beteiligung von 20 Prozent bei einem Weiterverkauf gesichert. Das ist hinfällig. Irgendwie auch verständlich, dass der Verein verstimmt ist.